México Sub-23 deja ir la victoria ante Arabia Saudita

México no amalgama. Jaime Lozano tiene que estar preocupado. El Tricolor batalló para igualar con Arabia Saudita, hasta los asiáticos tuvieron mejores ocasiones a lo largo del juego. La gira en España ha evidenciado que los aztecas no son la máquina que arrolló a todos los equipos en el Preolímpico de Concacaf. El 1-1 es lo de menos, los resultados pasan a segundo término. Lo que inquieta al Jimmy es que los mexicanos no han destacado en la gira europea.

Arabia fue duro. Los hijos del desierto mantuvieron quietos a los aztecas en el primer tiempo. México sufrió lo mismo que contra Rumania. Le falta desequilibrio y precisión. El rival cuenta. Arabia consiguió su pase a Tokio tras quedarse con el segundo puesto en el Preolímpico de Asia sólo detrás de Corea del Sur.

Alan Mozo cometió un error que pudo costar caro, el lateral de Pumas pasó mal el balón en la salida, Ali lo robó y rápido se lo dio a Abdulrahman Al-Yani, el atacante árabe cruzó mucho el disparo y dejó ir la oportunidad. La jugada fue válida, sin embargo, el árbitro marcó fuera de lugar. Esa acción fue una llamada de atención.

Mozo se disculpó luego de su yerro, él, Johan Vásquez, Alejandro Mayorga, Víctor Guzmán, Alejandro Zendejas, Erik Lira, Erick Sánchez y Lalo Aguirre, recibieron la oportunidad de mostrarse.

A todos les costó, el problema es que solo les resta un juego para convencer al Jimmy de llevarlos a los Juegos Olímpicos. Los cupos son escasos. Jaime tiene que dar una lista de 18 futbolistas. Muchos se tienen que quedar en la orilla.

Alejandro Zendejas tuvo una ocasión en el área, el jugador de Necaxa hizo malabares, se abrió un hueco y tiró, lastimosamente su disparo lo detuvo Al-Bukhari.

Arabia fue sigiloso y casi hace daño. Alejandro Zendejas se distrajo, el balón llegó al área, Al-Yani tiró, Jurado dio rebote, el esférico le quedó a Ayman Al-Khalif, tuvo la portería descubierta para meter el balón, pero su remate con la cabeza pasó desviado. El mejor jugador árabe perdonó.

México entró al vestidor pensativo.

Jaime metió para el segundo tiempo a Jesús Ricardo Angulo, Fernando Beltrán y José Esquivel. El Tricolor tomó fuerza en la mitad del campo y eso benefició a todos los demás.

México echó para atrás a los Halcones Verdes. Ese fue un indicio de que el juego iba a ser otro.

Saad Al-Shehri cambió a muchas piezas, eso le benefició a los tricolores. El cuadro de Jaime Lozano se adueñó del juego.

Mientras la gasolina de los árabes iba agotándose, México mantuvo el mismo ritmo.

El Canelo Angulo exigió a Al-Bukhari con un tiro de media vuelta. El cambio de roles fue claro. Arabia Saudita no volvió a acercarse al área de Sebastián Jurado.

Los huecos fueron incrementándose. Alan Mozo desbordó por el lado derecho y metió un centro potente. Zendejas se desprendió de su marcador y aventándose de palomita abrió el marcador.

El resultado fue justo. Los Hijos del Desierto fueron mejores en el inicio del juego, pero luego México los superó en lo físico y en lo futbolístico.

Los técnicos decidieron hacer más movimientos. El resultado no les importa tanto, lo que vale es observar jugadores y despejar dudas antes del inicio de los Juegos Olímpicos. Arabia abre su participación en Tokio frente a Costa de Marfil el 22 de julio. El problema para ellos es que comparten el Grupo D junto a Brasil y Alemania. Una proeza tienen que hacer los árabes para pasar a la siguiente ronda.

El 1-0 se mantuvo, ningún bando mostró intenciones de modificar el resultado, sin embargo, en tiempo de compensación Sebastián Jurado cometió un penalti, la jugada fue discutida, pero termino marcándose. Ayman Yahya tomó el balón y lo puso lejos del portero de Cruz Azul.

Ese fue el colofón del juego. México dejó ir el triunfo, pero es lo de menos. El sábado contra Australia termina la gira en España.