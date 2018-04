Mi sueño es retirarme jugando el Mundial: Rafael Márquez

En medio de las dudas por su posible ida al Mundial de Rusia con la selección mexicana, Rafael Márquez habló sobre su sentir por cumplir el sueño de dejar las canchas con el Tricolor en la justa mundialista:

“La parte administrativa decidirá si voy o no al Mundial. Yo sigo ilusionado, mi sueño es terminar mi carrera en el Mundial. Si se puede, muy bien, si no, pues también. Sólo yo y los míos sabemos lo que he sacrificado para poder cumplir este, mi último sueño como futbolista”.

Como parte del cuarpo técnico o como jugador, pero Rafa confía en asistir a su 5ta Copa del Munda:

“En un equipo, siempre se necesita alguien con experiencia, alguien que te ayude a mantener la calma, tanto dentro como fuera. Creo que desde ahí, podría aportar al equipo”

Se acercan los últimos minutos como profesional. Sin embargo, más allá de todos sus logros, el “Kaiser” se irá con una espinita, que buscará sacarse más adelante como directivo:

“Siempre quise levantar un título con Atlas, y por una u otra razón, no se pudo como jugador, buscaré ayudar al equipo desde otro punto. Hay mucha confianza desde la directa y hemos platicado sobre ocupar algún puesto y exprimir lo que he aprendido y plasmarlo desde donde me toque”. Declaró para la cadena ESPN.

Sobre los rumores que indican que dejará las canchas el próximo viernes tras el clásico, Rafa dejó abierta esa posibilidad:

“Puede ser mi último juego. Creo que un clásico, siempre es un juego especial y verme ahí sería un placer para mí”.

Entre lágrimas, Márquez se sinceró sobre su decisión de ir a jugar a Italia, cuando parecía que su estancia en León sería más largas tras ganar el bicampeonato:

“El ir a Italia fue para cumplirle un sueño a mi padre. Espero que se sienta muy orgulloso de mi. Para mí lo es todo. El era mi amigo, el que me impulsa a cada momento y todo lo que soy es gracias a él”.

Algo que pocos sabías, era que antes de ir a Barcelona, el Real Madrid lo tenía prácticamente amarrado, pero el propio jugador cuenta las razones que tiraron la negociación:

“La negociación con el Real Madrid ya estaba hecha, yo estaba muy contento, pero contrataron a Ronaldo y se vino abajo todo. Después, dos años más tarde, Barcelona me buscó y fiché por ellos.”

¿Su máximo referente?: “Yo quería ser como Hugo Sánchez. Siempre se lo dije a mi padre, fue y es mi máximo ídolo, se lo dije a mi padre”.