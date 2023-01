Mi trabajo en Europa está hecho, lo gané todo: Cristiano Ronaldo en presentación con el Al Nassr

Cristiano Ronaldo llegó al futbol saudí. De manera oficial el capitán de la Selección de Portugal fue presentado con el Al-Nassr de Arabia Saudita con un contrato multimillonario. El “Comandante” señaló en su primera rueda de prensa como futbolista del club amarillo que está satisfecho con lo que logró en Europa y que este será un nuevo desafio en su carrera.

El atacante de 37 años salió por la puerta de atrás en su segunda etapa con el Manchester United y tras finalizar su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el luso se decidió a emigrar al futbol de medio oriente.

“Cuando tomo mis decisiones mi familia siempre me apoya, en especial mis niños y mi esposa, la bienvenida de ayer fue fantástica, nos sentimos muy contentos acá”, dijo Cristiano Ronaldo.

“Muchas personas hablan y opinan pero realmente no saben nada de fútbol. Para ser honesto, realmente no me preocupo por lo que diga la gente. Tomé mi decisión”, agregó sobre las criticas que la gente ha tenido con él por haber escogido jugar en un equipo no considerado de exigencia al nivel de Europa.

Ronaldo justificó su partida del futbol europeo con sus títulos, el luso resaltó que tras su paso el clubes como el Real Madrid, Manchester United y la Juventus ganó todo lo que jugó:

“Mi trabajo en Europa está hecho. Gané todo lo que quise y jugué en los mejores clubes del mundo, es momento de un nuevo reto”.

Cristiano Ronaldo ganará 200 millones de dólares por año, esto durante dos temporadas, pues firmó con el club saudí hasta el 2025.

Tuvo ofertas en todo el mundo

Y para aclarar los rumores sobre los países y clubes que buscaron incorporarlo a sus filas, él mismo dijo que solamente “le dio su palabra al Al-Nassr“.

“Puedo decir ahora que muchas oportunidades en Europa, muchos clubes en Brasil, en Australia, Estados Unidos e incluso en Portugal muchos clubes intentaron ficharme. Le di mi palabra a este club; sólo a Al Nassr”, cerró Cristiano.

