Míchel González niega mal ambiente entre jugadores de Pumas

Pese a los diversos rumores y publicaciones de los elementos extranjeros del plantel, Míchel González, estratega de los Pumas, destacó que existe un buen ambiente dentro del vestidor, Reconoció que la puerta está abierta para que cualquier elemento salga, en especial los que no están contemplados para ser titulares de cara al Clausura 2020.

“Siempre afronto los temas de frente. Los jugadores entrenan de forma sensacional. Cuando un jugador, participa o no, se enoja o se queda con dudas. El vestidor está bien. En cuanto a las publicaciones en redes sociales, no entro a valorar lo que dice cada elemento. En algún caso, se puede malinterpretar. Lo que estamos buscando es mejorar el equipo a futuro. No actuamos, como otros equipos, donde algunos compañeros no van a la pretemporada”, reconoció el entrenador español.

Míchel aceptó que tienen ofertas por algunos jugadores extranjeros, sólo que buscan lo mejor para todas las partes involucradas. Adelantó que no van a lastimar al plantel en cuanto a calidad, con el pretexto de tener mejores ingresos.

“Estamos abiertos. En la presidencia deportiva se reciben ofertas constantes por jugadores que contemplamos menos y por los que sí entran en planes. Es cuestión de buscar soluciones. Lo que intentamos, por todos los medios, es no debilitar al equipo por tener dinero. Todos los jugadores están informados de cuál es la.situación de cara al siguiente torneo”, comentó.

El técnico se dijo consciente de que habrá que cambiar el estilo, aunque no de forma drástica, para buscar la clasificación. Manifestó que no todo fue malo en el Apertura 2019, ya que estuvieron una buena parte del certamen en la zona de Liguilla y la aspiración se esfumó hasta la última jornada del torneo.

“No es cambiar el estilo del entrenador o los jugadores, pero algo se tiene que modificar porque no fue suficiente con lo que hicimos o con lo que rendimos el torneo pasado. Estuvimos hasta el dia de Juárez dependiendo de nosotros. Vamos a intentar, por todos los medios, modificar algo. Ese plus que nos dio la posibilidad de estar en la Liguilla, nos puede alcanzar esta vez. No considero que se tenga que cambiar de forma radical. Dudo que sea todo negativo, pero sí fue frustrante no clasificar, al final”, aceptó el español.

En ese sentido, Míchel se sinceró y espera que los jugadores de experiencia carguen más con el equipo. “No sé si nuestro comportamiento o trabajo. Debemos buscar algo nuevo o algo más. Necesitamos.soluciones de otro tipo. Debemos buscar más responsabilidad, los futbolistas con experiencia deben dar un paso hacia adelante. Nosotros les vamos a dar todas las armas para que así sea”, remató.