Miguel Herrera ya piensa en la estrella 14 de las Águilas

Apenas unos días han pasado desde que América se coronó como campeón del torneo Apertura 2018 y la ambición en la institución azulcrema prevalece, como es costumbre en este equipo.



La cabeza de este grupo volvió hace año y medio para repetir los logros que anteriormente había alcanzado con las Águilas y lo catapultaron a la Selección Mexicana. Se trata de Miguel Herrera, quien en medio de unos días de descanso, se hizo un espacio para platicar con ESTO acerca precisamente de los nuevos retos trazados para el año entrante y que vienen solicitados directamente desde la voz de Emilio Azcárraga Jean, propietario de la institución.

“Ya pensamos en la 14 porque así nos lo dijo el dueño del equipo. Ya la 13 está en las vitrinas del club, pero quiere la 14 y vamos por ella. También la Copa MX, Concachampions y vamos a pelear siempre por todos los frentes”, advirtió.

Rodeado del cariño de la gente que lo reconoció durante la entrevista y con los motivos decembrinos normales en la época, el “Piojo” puntualizó que, a diferencia de su etapa anterior, quiere que su estancia en Coapa sea larga para conseguir objetivos que queden en la historia de la institución, con el bicampeonato como punto de partida.

“Totalmente. Vamos a pensar en quedarnos mucho tiempo, hacer muchas cosas trascendentales y que el equipo se mate para conseguir, no solamente el bicampeonato, sino muchos éxitos que este equipo seguramente podrá lograr”, señaló.

EL MISMO SABOR

Herrera consiguió su segundo título a nivel de clubes con el campeonato del Apertura 2018; sin embargo, a decir suyo, el sabor fue exactamente el mismo que el de la coronación del Clausura 2013. De hecho, antepuso el éxito de sus dirigidos, que tuvo como consecuencia lógica los laureles para él.

“Me sabe igual que el otro, son títulos. Estoy contento, afortunadamente he formado grupos extraordinarios y este se ha hecho muy hermético a pesar de todas las críticas que tuvimos. Fue sensacional, fue un torneo redondo para ellos y estoy contento por lo que hicieron los muchachos. Siempre lo he dicho: yo trato de formar buenos grupos y después, esos muchachos se matan en la cancha y el éxito que consiguen ellos me arrastran a mí”, expresó.

Y justamente sobre su grupo, el timonel americanista puntualizó la importancia de que cerraran filas en el momento exacto para poder hacerse inmunes a las críticas que se generaron en torno a su funcionamiento en algunos pasajes del certamen.

“Parte de las críticas que tuvimos en el torneo nos fortalecieron. Que si el equipo no jugaba bien, que si no anotaba goles, que si no llegaba, que si no generaba espectáculo, muchas cosas que al exterior se formaron y nos criticaron. Lo hablamos: este grupo es hermético y nos cerramos para poder conseguir los objetivos. Afortunadamente terminamos por levantar la copa de forma convincente; todo mundo decía que la vez pasada fue con suerte, pero esta vez fue con un equipo convincente que hizo cosas trascendentales”, sentenció.

El agradecimiento de Miguel Herrera hacia su grupo es reciproco. Elementos como Edson Álvarez y Agustín Marchesín compartieron con El Diario de los Deportistas su admiración por su timonel, misma que él puede percibir con las acciones de sus pupilos.