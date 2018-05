Miguel Herrera busca ganarle a Pumas y pasar a las semifinales del Clausura 2018

Los números y las circunstancias quisieron que en los cuartos de final del Clausura 2018, América se viera la cara con Pumas por un boleto a la siguiente ronda, y aunque la posición en la tabla general pueda señalar a las Águilas como favoritas, para Miguel Herrera esto queda de lado, si no hacen valer dicha circunstancia en el terreno de juego.

“Sin duda a la comparación que les encanta puede ser (que salgan favoritos), pero eso no tiene nada que ver a lo que sucede en la cancha, porque si no lo hacemos valer en el campo no sirve de nada; nos pasó con Puebla, que pensamos que íbamos a ganar con solo salir a la cancha”, comentó.

Aunado a esto, el entrenador señaló que el historial entre ambas escuadras en la fiesta grande marca una tendencia estadística que dependerá de ellos si se amplía o no. “Marcado en la tendencia de los medios, sí. Pero estas partes no juegan, en una cancha de futbol no cuenta. No quiere decir que por eso sea obligación de que siga la hegemonía. Si lo logras, consigues el objetivo y sigues con la tendencia. Los números son fríos, pero tenemos claro que la estadística no cuenta si no se cumplen los objetivos”, expresó.

Y precisamente sobre la experiencia, Herrera negó que el hecho de tener más Liguillas que David Patiño le dé un plus desde el banquillo, ya que para él, son los jugadores los que tienen que marcar una diferencia a favor de su escuadra. “Es relativo. Obvio armamos equipos y hablamos de nuestras vivencias, pero los jugadores en estos partidos que son Clásicos y Liguilla se tienen que salir a matar por el resultado”, apuntó.





MEJORES ARMAS



Mucho se ha señalado sobre el rendimiento a la baja de América en la segunda mitad de la concluida fase regular, así como el recuerdo presente de la pasada Liguilla, de la que se fueron en semifinal, sin haber anotado un gol en cuatro juegos.

Sin embargo, para Miguel Herrera la historia será distinta, ya que aseveró que esta vez cuenta con más armas para pelear por el campeonato. “Llegamos muy diferente al torneo pasado, en donde sabíamos que no habían revulsivos que hoy tenemos; recuperamos lesionados y todos están cien por ciento, el único descartado es Ema (Aguilera). Es diferente, tengo mayor variedad en la banca como para poder echar mano de lo que necesitemos para sacar el resultado”, cerró.