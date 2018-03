Miguel Herrera buscará ganar su primer clásico ante Cruz Azul

Los reflectores del futbol mexicano apuntan este fin de semana a la cancha del estadio Azteca, y no es para menos, el Clásico Joven atraerá la mirada de propios y extraños, ya que América buscará ganar su primer duelo por el orgullo del torneo ante un Cruz Azul que de perder, vería casi esfumadas sus aspiraciones de poder alcanzar la Liguilla.

Previo a este duelo, Miguel Herrera platicó con ESTO y reconoció que la tercera podría ser la vencida en cuanto a Clásicos se refiere, aunque recordó que si bien no le ganaron a Guadalajara y Pumas, tampoco perdieron estos duelos.

“Es verdad que no los pudimos ganar (los Clásicos), pero tampoco perdimos. Vamos con la convicción de poder quedarnos con el juego y también poderle dar una alegría a nuestra gente”, afirmó.

La situación que vive La Máquina en este momento podría propiciar que lleguen a esta cita con cierto grado de presión, aunque desde la perspectiva del “Piojo”, ese ambiente tenso se lo han creado ellos mismos debido a la mala campaña que han hecho. Al margen de eso, el técnico azulcrema manifestó que en Coapa se enfocan más en lo que ellos mismos puedan hacer, ya que los tres puntos significarían poder dar un paso firme rumbo a la Liguilla.

“Es cierto que por ahí pueden llegar presionados, pero ese entorno se lo han creado ellos mismos. Al margen de que puedan llegar con presión, nosotros pensamos más en lo que haga el equipo porque de ganar, sería dar un paso importante hacia la calificación. Son tres puntos muy importantes y con esa idea vamos”, expuso.

NO PESARÁ AUSENCIA

Cabe recordar que debido a la expulsión que sufrió ante Toluca, Miguel no podrá estar en la banca en el duelo con los Cementeros, cosa que evidentemente no le agrada en lo más mínimo; sin embargo, el entrenador de las Águilas destacó el grupo de trabajo que ha podido crear junto con su cuerpo técnico, al cual ve con la capacidad de gestionar lo que pase en la cancha con un plantel que, a decir suyo, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. “Obviamente no me gusta no estar, pero hemos formado un excelente equipo de trabajo en el que todos sabemos lo que buscamos y como llevar a los muchachos. En la cancha los muchachos saben lo que tienen que hacer”, cerró.