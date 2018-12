Miguel Herrera cree que en un clásico de liguilla se debe ser más pensante

La serie de semifinal entre América y Pumas pinta para ser disputada en todo momento, además de llevar a florecer la pasión dentro y fuera del terreno de juego, por lo que ambas instituciones representan. Desde esa perspectiva, Miguel Herrera advirtió la manera en que sus jugadores deben encarar el par de compromisos con la Universidad, convencido de que deben anteponer la cabeza al corazón.



“En la Liga muchos (partidos) se juegan con el corazón, porque la afición quiere verte matarte por el resultado. Aquí tienes que jugar con la cabeza y casi a la par el corazón. Tienes que ser muy pensante, porque por más corazón que le metas, si no haces bien las cosas y no piensas, el rival también juega con el corazón y puedes perder un partido que no tenías pensado perder”, manifestó.

La dificultad de esta llave es bien sabida por el “Piojo”, quien reiteró que frente a las Águilas es normal que los rivales se motiven, aunque adelantó que su escuadra también está sumamente motivada por el hecho de tener la posibilidad en sus manos de meterse a la final del Apertura 2018. “Están motivados. Siempre lo dije: América alienta a los rivales y los viste. Hacen bien las cosas y terminan ganándote, estamos conscientes de eso. También nosotros tenemos esa actitud de buscar acceder hasta una final y nos vamos a matar por conseguir el resultado en los dos partidos”, lanzó el entrenador águila.





Hay deudas pendientes con los azulcremas

Aires de esperanza recorren por el campamento de Pumas tras la victoria ante los Tigres que los puso en la semifinal. En esta instancia, enfrente tendrán al América, equipo que los goleó de forma estrepitosa en la pasada Liguilla. Para Kevin Escamilla, canterano de experiencia y campeón mundial Sub-17, eliminar al América es una deuda personal que buscarán saldar en esta serie.

“Los duelos entre Pumas y América se han caracterizado por ser de los duelos más importantes a nivel nacional. Lo vivimos desde los 14 años. Estos partidos se viven a muerte. Nos la deben. En el torneo anterior, claramente, estuvimos a punto de ganar ese partido y por errores nos empataron. Nos quedamos con esa espina y este jueves va a ser una buena revancha para demostrar lo que venimos trabajando”, indicó el juigador en charla exclusiva con el Diario de los Deportistas.