Miguel Herrera desechó el favoritismo

Son seis los torneos que Miguel Herrera ha dirigido a América –incluido el actual- en sus dos etapas en Coapa. En todos ha llegado al menos a la semifinal, y en la víspera de una nueva serie por el boleto al partido estelar de la campaña, el director técnico azulcrema dejó de lado cualquier etiqueta de favoritismo y recalcó que será en la cancha en donde tengan que demostrar el momento que atraviesan frente a un rival que llegará motivado por lo conseguido en cuartos ante Tigres hace unos días.



“Yo veo al equipo fuerte. Pero también veo a Santos fuerte, motivado por lo que lograron. Nunca he sido de decir el favorito. Nosotros trabajamos para hacer bien las cosas. Empezamos de cero. Tenemos ilusión de plantarnos en la final. Hay que demostrar que estamos bien”, manifestó.

Acerca de los cuatro equipos que quedan con vida en la fiesta grande, el “Piojo” negó que las Águilas hayan sido el que más fácil accedió a esta instancia, ya que indicó que hicieron verlo de esta forma por el buen desempeño colectivo que exhibieron.

“No podría decir eso (que avanzaron fácil). Yo lo veo fuerte (a su equipo), pero los cuatro que clasificamos es porque hicimos bien las cosas”, dijo.





CAMBIO DE HORARIO

El hecho de que América jugará su serie de semifinal ante Santos en jueves y domingo no había sido del todo bien visto en el seno del equipo amarillo, ya que querían hacer valer su ventaja deportiva sobre su rival al darle un día menos de descanso. Sin embargo, las cosas no fueron como hubiesen deseado.



Pese a eso, Miguel Herrera se mostró respetuoso de los convenios comerciales que tiene su institución, por lo que consideró que hay que acoplarse a situaciones como esa en la que, en todo caso, otorgaron un día de reposo a su oponente y no una cantidad mayor.

“Les repito: ojalá algún día les toque a ustedes ser patrocinadores de un equipo. Los patrocinadores son el socio comercial más importante. Hay que acoplarte a esas circunstancias. Uno puede querer algo diferente, pero tienes que acoplarte a tus socios. Son socios que tienes que tenerlos contentos. No pasa nada. Fue un día, no 15. Así se decidió y la directiva con nuestro socio comercial, y jugamos jueves y domingo. No pasa nada”.

El timonel americanista se refirió a la entrada que puede haber en la tribuna del Estadio Azteca el próximo domingo con todo lo del tema del día a jugar, y recordó que aunque es difícil el lleno por la capacidad del inmueble.