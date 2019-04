Miguel Herrera hace historia en las Águilas del América

El americanismo es un ente celoso de sus colores y orgulloso de su historia. No cualquiera es capaz de colarse entre los recovecos de su rica tradición, pero quien lo logra, queda inmortalizado más allá del tiempo.

En ese tenor, Miguel Herrera puede presumir ser el entrenador que ha llegado más veces a la instancia final de un torneo al mando de las Águilas, cosa que no imaginaba al iniciar su carrera, tal y como compartió en una amena charla con ESTO.

“No se imagina uno cosas así de trascendentales. Como no soy de estadísticas, no tenía idea de cómo estaban los números de América, pero sí me imaginaba tener éxito en un equipo como éste y tratar de mantenerme vigente en el club para ser de los técnicos capaces y de la baraja del futbol mexicano. Qué bueno que me dicen las estadísticas para saber que me he convertido en parte de la historia de esta gran institución. Estoy orgulloso y contento”, expresó.

Si algo tiene claro el “Piojo” es el hecho de que el rendimiento y logros de sus jugadores son los que lo arrastran por inercia al éxito; sin embargo, su trabajo como cabeza del proyecto en lo que al campo se refiere es innegable, y ahora, tiene la esperanza de quedarse mucho tiempo más en el Nido.

“Contento, muy contento. Como lo he dicho: me ha tocado en dos etapas formar grandes grupos en el club, apoyado por la directiva; en la primera etapa, Yon de Luisa, Culebro y Peláez, en esta segunda, me trae de regreso de Luisa, Culebro y ahora Santiago Baños. Hemos formado equipos de competencia muy alta y esos muchachos han conseguido éxitos que nos arrastran a todos para lograr objetivos que nos trazamos. Estoy contento de estar en este paso por la historia de este gran club. Espero seguir muchos más por acá”, comentó.

Poco a poco, Herrera deja su legado en Coapa. Los títulos lo respaldan, pero no solamente eso, ya que ex figuras cremas como Zague y Carlos Reinoso han comentado con anterioridad su beneplácito con las formas de trabajo del actual timonel amarillo, cosa que él mismo agradece.

“Estoy agradecido con las palabras que he escuchado de los americanistas de antaño. Yo siempre he dicho que el americanismo es la gente, su entrega y los ex jugadores son parte de esta historia importante. Le damos al club y el club nos regresa un salario para poder estar acá. Estoy orgulloso de que gente de esa talla hable bien de lo que uno hace y entrar en ese círculo de gente exitosa de esta institución”, señaló.

LA COPA ES UN COMPROMISO

En más de una ocasión, Miguel Herrera ha llegado a comentar las áreas de oportunidad que ve en la Copa MX; sin embargo, hoy que está en una final, reafirma el compromiso por ganarla dada la exigencia que el americanismo tiene por ganar todo lo que disputa.“Al principio es un torneo que no se nos hace muy atractivo a todos, esa es la realidad. Conforme avanzas y tienes en este club la exigencia de ganar todo, te debes de comprometer a buscarla. Son dos torneos que bien podrían hacerse uno solo, sin ninguna predisposición".