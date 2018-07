Miguel Herrera no cierra la puertas a refuerzo extranjero

Pese a que hace apenas unos días Miguel Herrera, director técnico de América, manifestó que se la jugarían con los jóvenes ante la baja para todo el torneo de Jérémy Ménez, el propio entrenador aseguró ayer que la opción de que llegue un refuerzo extranjero no está cerrada



“Les dije que América no cerraba opción. Nos la vamos a jugar con jóvenes porque hay muchos en el equipo, pero si aparece algo interesante en el camino y vemos que puede completar el torneo, lo consideraremos”, lanzó.

Ya entrado en el tema, el “Piojo” compartió las características que le gustaría que tuviera el elemento que puede incorporarse a su plantilla y enfatizó en la versatilidad que desea para moverse por todo el frente de ataque, tal y como se desempeña el jugador Diego Lainez.

“Tiene que ser delantero y que juegue por toda la zona de adelante; por derecha, por izquierda, atrás del 9, un tipo que sea plurifuncional en esa zona. Buscaremos algo que nos da Lainez, esa es la realidad. Si Diego tiene muchos llamados a Selección va a estar fuera mucho tiempo y obviamente necesitamos alguien que lo cubra”, detalló el "Piojo".

Pero antes de seguir con más puntos finos, Miguel fue tajante al asegurar que todavía no hay nada concreto y no se puede puntualizar en un refuerzo que todavía no está, y aunque es algo que ya habló con Santiago Baños y Mauricio Culebro, no se apresura a pensar en una fecha límite para sumarlo al equipo.

LA RAZÓN DEL CAMBIO

El cambio de parecer en América no fue por puro gusto. El hecho es que después de analizar el calendario de las Selecciones juveniles, reafirmaron que los llamados a Diego Lainez, Jorge Sánchez y Carlos Vargas, así como los que están en categorías más abajo, serán constantes, por lo que sí fue importante analizar una nueva incorporación.

“Ayer nos sentamos con Santiago (Baños) y Mauricio (Culebro). Vimos el calendario de América y el de Selecciones, nos dimos cuenta que Lainez, Vargas y Sánchez van a tener un año muy apretado de partidos; ellos tienen Mundial Sub-20, eliminatorias olímpicas, Centroamericanos, Panamericanos. Su año futbolístico es muy complicado, tenemos que analizar si realmente estamos completos, lo platicamos y por eso cabe la posibilidad de buscar otra opción, y si la hay, analizaremos si la traemos, porque hay jóvenes interesantes en la cantera y queremos verlos”, culminó el entrenador americanista.