Miguel Herrera quiere ser el mejor entrenador en la historia del América

Miguel Herrera, en su cumpleaños 52, tiene claro que quiere ser el mejor entrenador en la historia del América. Confesó que uno de sus principales deseos es que sus muchachos sigan con esa ambición y el compromiso de conseguir cosas importantes, ya que, sin ellos, sería imposible cosechar más alegrías en el historial personal.

“Nos falta un título para estar por encima de todos, estamos empatados con más técnicos, nos faltan unas victorias para rebasar al máximo ganador, soy el técnico que más clásicos ha ganado, que más calificaciones a la Liguilla ha tenido, esperemos que los muchachos sigan dando esa alegría, que sigan entregándose al máximo, que sigan sacando resultados para poder estar en los números, así como la gente quiere y como uno desea estar siempre arriba”, externó.

Futbol Chucky Lozano mandó mensaje a mexicanos ante Covid-19

Hizo énfasis en el valor que tienen los jugadores dentro de todos sus triunfos y fracasos. El “Piojo” admitió que espera mantenerse al nivel de la exigencia que lleva de la mano la calidad de los jugadores a los que entrena y dirige.

“En lo profesional, (pido) poder seguir entregando a los muchachos todo mi entusiasmo, mi determinación, mi preparación, lo estratégico para que ellos consigan en la cancha el éxito y su éxito me arrastre al mío y poder estar entre los mejores de este club”, mencionó. Miguel se mostró agradecido con la vida por llegar a ser quien es dentro del América y con las personas con las que trabaja y trabajó. El estratega informó que está cerca de renovar con el equipo azulcrema, aunque no le cierra las puertas a Europa y al Tricolor, en caso de que este último lo llegue a necesitar.“Hoy en día, sin duda alguna, dirigir en Europa, la verdad es que tengo una gran ilusión que, tampoco está peleada de que siga en el América, pero la verdad es que estoy muy ilusionado, estamos muy cerca de renovar nuestro contrato, estoy muy contento en el América y si me quedo muchos años en el América voy a estar feliz, un equipo extraordinario, me han tratado muy bien”, confesó.

RENATO PODRÍA VOLVER

Futbol América separa de manera definitiva a Renato Ibarra

Ya pasaron algunos días desde que la novela del jugador americanista, Renato Ibarra, finalizó en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Incluso, la crisis del coronavirus le podría otorgar una segunda oportunidad con el equipo de Coapa, sobre todo porque su esposa se retractó de sus declaraciones. Para Miguel Herrera, técnico de las Águilas"

NO VE MAL DECRETAR un CAMPEÓN

Para él, el escenario ideal sería la suspensión total del torneo Clausura 2020, es decir, que no cuente. Señaló que no vería con malos ojos si se le otorga el título a Cruz Azul, actual líder general del certamen y que mejor futbol ha desarrollado desde que inició el campeonato.