Tuve equivocaciones que me costaron y las pagué: Miguel Herrera

Días después de su salida de América y con la cabeza más fría, Miguel Herrera platicó con ESTO sobre su salida del club. Con sinceridad, reconoció que fue un trago amargo, mismo que hoy sobrelleva rodeado de sus seres queridos.

“Ya pasó. El lunes estuve molesto, triste por las circunstancias que rodearon esta salida, pero hoy tengo que pensar en otras cosas, prepararme para lo que sigue, un nuevo proyecto, regresar más sólido y más fuerte; días de reflexión, análisis, estar con la familia y pasando los tragos amargos con quien mejor te puedes sentir que es tu familia”, compartió.

En el análisis de lo sucedido, El Piojo confesó que no termina de entender cuál fue el motivo por el cual terminaron con su proceso, toda vez que en lo deportivo considera que respondieron en un semestre atípico.

“La verdad, no sé. Analizo, tuve equivocaciones que me costaron y las pagué. Fue un torneo difícil con un equipo diezmado por diferentes circunstancias, pero se calificó, es el primer torneo que no se pasa a semifinales; hicimos 32 puntos, el torneo fue buenísimo, la Liguilla fue muy mala; el torneo de Concacaf, en este fin de llegar a semifinales y no llegar a la final, fue malo, pero el torneo desde que empezó fue bueno. Iremos haciendo reflexión para ver que en lo deportivo no puedo pensar que esté mal, lo hicimos bien, están en números negros; apostamos por jóvenes, algunos funcionan y otros tienen que crecer. Así es el futbol, no hay vuelta de hoja. El futbol no apela a la justicia, apela a las circunstancias que son. Es la decisión que se tomó y hay que aceptarla”, compartió, al tiempo de agregar que no se imaginaba que lo quitarían del cargo, toda vez que Santiago Baños le confirmó su permanencia en el cargo luego del partido contra Los Ángeles.

“Hablé con Santiago (Baños) terminando el partido y le dije que si no querían continuar conmigo, daba un paso al costado y no pasaba nada. Me dijo que no, que para nada, que querían que siguiera siendo el técnico, que el equipo se fortaleciera con la gente idónea y darle. Eso lo hablamos el sábado y el domingo en el aeropuerto, de pronto recibí una llamada en donde se tomó la determinación”.

Si Baños no tomó la decisión, se le cuestionó al Piojo sobre si fue el dueño del club quien tomó la determinación, cosa que negó.

“No que yo sepa. Quien nos informó fue Joaquín (Balcárcel). Obviamente a Emilio (Azcárraga) le informaron, pero para eso están los directivos, para tomar decisiones. No pasa porque sea buena o mala, es futbol y cuando se toman decisiones, hay que aceptarlas y pensar en lo que sigue para uno”, dijo.

La salida de Herrera estuvo marcada por un boletín institucional que dividió opiniones y que a decir del propio técnico, no le gustó.

“El boletín no me gustó nada porque ni siquiera especifica las razones. Ellos hablan de lo deportivo y en eso no podían tocarme, en lo deportivo estaba muy bien porque había logros, éxitos, puntos, cosas interesantes y, además, había un proyecto de recambio; se vendió muy bien a los jugadores, se compró muy barato y conseguimos jugadores prestados. En ese proceso me parece que sería incongruente pensar que lo deportivo estaba mal. Si después usaron lo que pasó y mis formas de ser, eso ya es evaluación de ellos, que tampoco me gusta porque soy así, pasional y siempre he sido así, en todas mis etapas me he comportado de esa forma y he ido modificando. Puedo apostar que esto que pasó el sábado, si me toca en otra época le tiro un descontón por el jalón de cabello y el piquete de ojos que me dio, pero no, me concentré y me fui a mi vestidor. Si hubiera sido algo tan grave, se hubiera armado el zafarrancho. Son cosas que pasan, buscaron alguna circunstancia y la encontraron, eso pasó”, cerró.

Pese a todo, el ahora ex técnico crema consideró que se va a mano con la institución.

“A mano. Yo le di todo y ellos me entregaron todo, no nos debemos nada. No sé si tengan que se agradecidos o no, al contrario, el agradecido soy yo a ese club que me dio todo, que me dio trabajo, que hoy soy lo que soy y soy tan mediático porque estuve y tuve logros en el club más importante de México. Agradecido con el Club América totalmente”.

Sobre una posible tercera etapa en el Nido a futuro, Herrera señaló que “si no tengo trabajo, seguramente mi nombre siempre estará en esa mesa. La parte deportiva y los resultados que dejamos están ahí y fueron buenos. Yo no lo sé, pero seguramente mi nombre aparecerá en los momentos en que América busque técnico y si estoy disponible, por supuesto que me encantaría volver al equipo, pero si tengo un proyecto donde esté trabajando bien, me quedaré donde estoy”.