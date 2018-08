Modric acaba con el reinado de Cristiano Ronaldo en la UEFA

El croata Luka Modric fue elegido mejor jugador de la última temporada en Europa, en la que ganó su cuarto título de Champions League con el Real Madrid, durante la gala que la UEFA celebró en Mónaco para abrir oficialmente la nueva campaña y en la que recibió también el premio al mejor centrocampista.

Modric, Balón de Oro del pasado Mundial de Rusia y subcampeón con Croacia, aventajó al portugués Cristiano Ronaldo, ausente en el acto y ganador de esta distinción en tres ocasiones, y al egipcio Mohamed Salah, que perdió con el Liverpool la última final ante los blancos.

Con una técnica y una calidad incuestionables, Modric es referente del centro del campo del Real Madrid y de su selección, con la que este año deslumbró en el Mundial de Rusia hasta llegar a la final contra Francia (4-2), en la que jugó su partido 113 con la selección que capitanea.



La derrota en la final no frustró su designación como Balón de Oro del reciente Mundial de Rusia.



El jurado, formado por los entrenadores de los equipos de Liga de Campeones y un panel de periodistas, tuvo en cuenta para la elección del mejor jugador la actuación también con su selección en un año de Mundial, en el que Portugal llegó hasta octavos de final.



