Mohamed Salah tiene "confianza" en jugar el Mundial; "soy un luchador", afirma

Londres, Inglaterra.- La estrella de la selección egipcia, Mohamed Salah, tiene "confianza" en llegar al Mundial de Rusia, señaló este domingo en su cuenta de Twitter, un día después de salir lesionado en la final de la Champions League que el Liverpool perdió 3-1 ante el Real Madrid.



"Fue una noche muy dura, pero soy un luchador. A pesar de los pronósticos, tengo confianza en que llegaré a Rusia para hacerles sentir orgullosos. Su amor y su apoyo me darán la fuerza que necesito", escribió dirigiéndose a sus aficionados.

El egipcio se retiró del terreno de juego entre lágrimas a la media hora de juego con un problema en el hombro tras una polémica jugada con el defensa Sergio Ramos.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e — Mohamed Salah (@MoSalah) 27 de mayo de 2018

Las imágenes mostraron a un dolorido Salah con lágrimas en los ojos podían hacer presagiar que se trataba de un problema importante.

Al terminar el partido, el entrenador del Liverpool Jürgen Klopp dejó dudas sobre las posibilidades de que la estrella egipcia pueda participar en el Mundial de Rusia

"El regreso a casa va a ser difícil. Lo queríamos todo y nos vamos sin nada. Peor, hemos perdido un partido importante y Egipto quizá haya perdido un jugador importante para la Copa del Mundo", añadió el entrenador.

||Con información de AFP||