Monterrey fue inteligente y venció a Tigres en el BBVA: El clásico es Rayado

Tigres aún no encuentra la regularidad. Tenían todo en sus manos para demostrar que son una realidad, pero cayeron ante el acérrimo rival en el estadio BBVA, en una edición más del clásico regio. Maximiliano Meza fue un dolor de cabeza para la zaga felina, ya que dio las dos asistencias para los goles de González y Kranevitter que definieron el cotejo, 2-0 final.

Aunque hubo polémica en el segundo tanto, ya que el silbante intervino a favor de los locales, no hubo capacidad de reacción por parte del equipo de Miguel Herrrera. Con este marcador, Monterrey superó en la tabla general a Tigres y entró en la zona de privilegio en este Apertura 2021.

Un inicio de clásico regio sin emociones

Las emociones que un clásico regio ya trae incluidas no faltaron desde los primeros minutos. No hubo minutos de estudio ni mucho menos, sólo dos oncenas que buscaron atacar y hacer daño desde que el silbante Fernando Hernández Gómez decretó el inicio del juego. Los locales se fueron al frente y encontraron mayor peligro por el costado de Maximiliano Meza, elemento que aprovechó el sector de la derecha para conseguir profundidad.

Por su parte, la visita aprovechó más la iniciativa y las intenciones de Florian Thauvin. Muchos de sus avances se dieron gracias a la versatilidad del francés, quien disputó su primer clásico regio. Sin embargo, les costó más trabajo plantarse con presencia y verdadero peligro en el área de Esteban Andrada. Fue gracias a un defensa que se logró inaugurar el marcador. John Medina mandó un pase filtrado preciso para Meza, quien llegó a línea de fondo y vio a “Ponchito” González entrar sin marca al área. El centrocampista sólo se tuvo que elevar en el área ante la mirada cómplice de toda la zaga Tigre. Su festejo fue más que emotivo. Con rabia, se jaló la playera en forma de orgullo y celebró junto con toda la banca en la zona del tiro de esquina.

Antes de finalizar la primera mitad, la polémica se hizo presente en el estadio BBVA. Meza robó un balón en la mitad del campo, aunque con falta. El silbante optó por no señalar falta y la jugada finalizó con el gol de Rogelio Funes Mori. El “Mellizo” hizo todo su ritual de festejo y hasta subió a la grada como lo hizo Vinicius en España, pero no sirvió de nada. El VAR intervino y el grito de gol se tuvo que ahogar ante la rabia de todos los Rayados. Ambos equipos llegaron a los empujones por la misma decisión, pero no pasó a mayores.

Ya en la parte complementaria, Miguel Herrera optó por darle minutos al “Diente” López, por lo que sacrificó a Juan Pablo Vigon. De poco le funcionó el movimiento, ya que Monterrey se quedó con las opciones de peligro. Incluso, fueron más inteligentes. Andrada agotó una tarjeta amarilla por hacer tiempo en sus despejes y jugar con la desesperación del equipo rival.

En la recta final del partido, el árbitro fungió como uno más de los locales. Intervino en la trayectoria de López cuando encabezaba el ataque de su equipo. Chocó con el silbante y les salió muy caro. Maximiliano Meza aprovechó para correr toda la banda izquierda y sirvió para Kranevitter, quien remató descompuesto, pero la mandó al fondo de las redes y sentenció el partido. Todo el equipo se fue contra el árbitro, pero el gol contó y el partido se definió. Javier Aguirre y sus dirigidos se quedaron con el clásico regio.

LA CIFRA

2 ASISTENCIAS HIZO MAXIMILIANO MEZA ANTE LOS TIGRES EN EL CLÁSICO REGIO