Moyes pretende retener a 'Chicharito' en el West Ham

Tal parece que hay una pequeña luz de esperanza para el delantero mexicano, Javier Hernández, pues el estratega del West Ham, David Moyes, salió a dar la cara por el artillero, señalando que no quiere que se vaya de los Hammers.

“No me interesa que salga ninguno de mis delanteros, en este momento se trata de sumar, no de restar y no quiero que se vaya nadie. Se necesitará mucho dinero para que un jugador se vaya del West Ham”, comentó en una entrevista para la pagina en español del West Ham.

Moyes, dejó en claro que Javier logrará reponerse del mal paso que tiene con el cuadro londinense.

“Él necesita balones en el área y tal vez en muchos juegos que no hemos tenido ese servicio para darle. Tenemos jugadores como ‘Chicharito’ que necesitan abastecerse en el área. Tenemos delanteros muy diferentes que creo que necesitaremos en momentos muy diferentes en los juegos. Podemos hacer que todos estén en forma, así que tengo opciones en los juegos”, sostuvo.

Sobre la poca actividad que tiene Hernández manifestó: “Creo que la buena forma de Michail Antonio y Marco Arnautovic le ha puesto las cosas difíciles. Cuando llegué él estaba lesionado así que no lo pude utilizar en los primeros partidos, pero es realmente bueno. Es un jugador realmente bueno, su habilidad para finalizar las jugadas no le pide nada a la de los mejores”, finalizó