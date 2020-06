Muere Aarón Padilla, exfutbolista de Pumas

El futbol mexicano una vez más está de luto. El ex jugador Aarón Padilla falleció a causa de coronavirus.

La Liga MX confirmó la noticia a través de sus redes sociales. El ex seleccionado mexicano murió a la edad de 77 años y se recuerda por haber participado en los Mundiales de Inglaterra 1966 y México 1970, este último donde llegaron a los cuartos de final.

Lamentamos el fallecimiento del Sr. Aarón Padilla: pic.twitter.com/WWsrZne0ff — #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) June 14, 2020

Padilla Gutiérrez padecía algunas enfermedades crónicas entre las que destaca Alzheimer.

Aaron Padilla, un auriazul intachable

Los colores azul y oro siempre caminaron al lado de Aaron Padilla. Ex jugador, ex directivo y persona de bien. Siempre formó parte de la máxima casa de estudios del país, ya que egresó de la Facultad de Contaduría y Administración. Enfundado en la camiseta de los Pumas, se desenvolvió como delantero y formó grandes alianzas dentro del terreno de juegos con tipos como Mario Velarde, Alberto Etcheverri y Enrique Borja.

“El Gansito”, como se le conocía en el medio, defendió la playera de los auriazules de 1961 a 1873. Su debut en la Primera División lo consiguió el 2 de septiembre de 1962, frente a los Diablos Rojos de Toluca.

Su gran juego lo llevó a portar con orgullo la playera del Tricolor. Ahí, logró ganar el torneo de la Concacaf en Panamá, con la selección juvenil, en 1961. Ya con la mayor, jugó los Mundiales de Inglaterra 1966 y México 1970. Al final, alcanzó los 55 partidos disputados con la verde y 8 goles anotados.

Foto: @PumasELP

Uno de los episodios más emotivos, ya en su etapa como directivo, lo vivió en la Cantera, pero ahora desde la oficina y ya no con botines de futbol. Ocupó un puesto importante dentro de la directiva de los Pumas en la época gloriosa del bicampeonato. Lo curioso, es que un torneo después, Aaron Padilla, su hijo, se convirtió en campeón de goleo, pero con el acérrimo rival, las Águilas del América.

«No me siento tricampeón porque hay una rivalidad muy grande entre Pumas y América. Quienes sí se sintieron tricampeones fueron mi esposa y mi hija que me apoyan en Pumas y a mi hijo Aarón con América», dijo en su momento.

«Cuando mi hijo anotó los goles me puse muy contento, con lágrimas porque fue una gran satisfacción para toda mi familia por todo lo que ha sufrido él en el futbol, así que me dio mucha emoción», aseguró Padilla Gutiérrez, respecto al sentimiento que le generó ver a su hijo campeón