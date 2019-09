Muere el comentarista deportivo, Mario Castillejos

La madrugada de este miércoles tras sufrir un infarto, falleció a sus 60 años, Mario Castillejos, comentarista deportivo de Televisa, así lo confirmaron durante el noticiero Despierta.

Asimismo por redes sociales, su compañero Antonio Nelli confirmó la lamentable noticia.

“Les comparto con un gran dolor que mi socio Mario Castillejos se nos adelantó en el camino. Más que un compañero de trabajo extrañaré a mi hermano. Descansa socio”.

A su publicación agregó una fotografía antaña en donde se muestran los dos durante una transmisión del programa “Pasión Futbolera”.

Les comparto con un gran dolor que mi socio Mario Castillejos se nos adelantó en el camino. Más que un compañero de trabajo extrañaré a mi hermano. Descansa socio. pic.twitter.com/RFAY0Ct7tT — Antonio Nelli (@Antonio_Nelli) 18 de septiembre de 2019

El también colaborador en Cancha Grupo Reforma y Radio ABC, en diciembre de 2004 fue presidente de los Tigres, cargo en el que sólo permaneció tres días, pues no pudo esconder su gran afición por los Rayados del Monterrey.

En su carta de renuncia aseguró que “mi vida siempre ha estado vinculada al futbol y con la comunidad de Nuevo León. Soy un apasionado del futbol; lo llevo en las venas y también soy un profesional. Si mi presencia en el equipo provoca inestabilidad en la afición Tigre y dada su inconformidad, es preferible cortar por lo sano. Si ellos no me escogen para lograr la victoria, respeto su manifestación. La victoria sin ellos, no es victoria”.

Mi columna en @CANCHAELNORTE pic.twitter.com/PZFjywnKFm — mario castillejos (@castillejos_m) 16 de septiembre de 2019

Conocidos del comentarista externaron su tristeza y solidaridad con su familia tras su partida. “Pocos con el amor y la pasión por el balón”.

Me embarga una profunda tristeza enterarme de la repentina muerte de Mario Castillejos (60) @castillejos_m



Uno de los mejores amigos que tuve en mi aventura Regia en los 90’s y cuya amistad tuve hasta la fecha.



Un fuerte abrazo a su familia!



EPD Mario

Hasta Siempre! — Paco González ⚽ (@pacogonzaleztv) 18 de septiembre de 2019