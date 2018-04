Muere el exfutbolista internacional inglés Ray Wilkins

LONDRES.- Ray Wilkins, excapitán de la selección inglesa, que fue centrocampista entre otros del Chelsea, Manchester United, Milan, PSG y Glasgow Rangers, falleció este miércoles a la edad de 61 años, tras sufrir la semana pasada un ataque al corazón, anunció el Chelsea.

"Todos las personas ligadas al Chelsea Football Club están devastadas tras conocer la muerte de nuestro exjugador, capitán y asistente técnico, Ray Wilkins. Descansa en paz, Ray. Se te extrañará profundamente", señaló el club londinense en Twitter.

Wilkins jugó 84 veces con Inglaterra entre 1976 y 1986.

El exjugador también fue técnico del Queens Park Rangers, Fulham y la selección de Jordania, así como ayudante en el Chelsea de Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink y Carlo Ancelotti en el Chelsea.

"Los pensamientos y rezos de todos en el Mánchester United están con la familia, amigos y colegas de nuestro antiguo centrocampista Ray Wilkins, tras su trágica muerte", tuiteó el club del norte de Inglaterra.

Sad to here about passing of former teammate Ray Wilkins #RIP 🙏🏻 pic.twitter.com/FoN3GGF4Wl — Kimi (@Kimi48880021) 4 de abril de 2018

Reconocimiento de sus clubes

El AC Milan, que juega esta noche el derbi de la capital lombarda contra el Inter en la liga italiana, también tuvo un recuerdo para su ex centrocampista, donde jugó entre 1984 y 1987.

"Adiós Ray. Te extrañaremos. Esta noche vamos a luchar cómo tú nos enseñaste. RIP, Ray Wilkins", escribió el club rojinegro en Twitter

Wilkins, conocido con su apodo de infancia, "Butch", jugó en once clubes.

El centrocampista, uno de los mejores jugadores ingleses a nivel técnico de su generación, comenzó su carrera en el Chelsea, donde estuvo seis años.

Durante su carrera como jugador, Wilkins ganó la FA Cup con Mánchester United en 1983, marcando un memorable gol en el primer partido de la final contra Brighton en Wembley, que terminó con empate 2-2.

#raywilkins a true great pic.twitter.com/P3f1nOu9mN — Soccer Star (@SoccerStarComic) 4 de abril de 2018 RIP Ray Wilkins . One of the greatest layers to gracee our pitch https://t.co/L5FluehFw9 — **Andrea** (@andreaand76) 4 de abril de 2018

También ganó una liga escocesa con el Glasgow Rangers en 1989.

Wilkins se convirtió en el cuarto jugador en ser expulsado en la selección inglesa cuando recibió una tarjeta roja en el partido del Mundial de México-1986 contra Marruecos, en el segundo partido de la primera fase (0-0).

Además de México-86, donde Inglaterra fue eliminada por Argentina en cuartos de final, con el famoso gol de Diego Maradona, Wilkins jugó también el Mundial de España-82.

Gary Lineker, que jugó con Wilkins aquel Mundial de México-86, tuvo palabras de reconocimiento a la persona y al futbolista.

"Frofundamente entristecido al saber que Ray Wilkins ha muerto. Un maravilloso futbolista y una persona encantadora. Fue un placer haber jugado a su lado con Inglaterra. Ningún compañero fue más servicial y dio más apoyo. Le estaré eternamente agradecido. Mis pensamientos están con su familia", tuiteó Lineker.









