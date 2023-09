Maddy Cusack, jugadora del Sheffield United, fallece a los 27 años

Maddy Cusack, jugadora del Sheffield United con más de 100 partidos oficiales, falleció a los 27 años cuando recién había renovado su contrato y la habían nombrado una de las capitanas del equipo.

Si bien, no se han dado a conocer las razones de su deceso, el club emitió un comunicado donde lamentan lo sucedido y desean pronta resignación para su familia y amigos.

Sheffield United Football Club is devastated to report the sad news of the passing of Maddy Cusack.



The Club and Maddy’s family would appreciate a period of privacy and will not comment further at this sad time. — Sheffield United (@SheffieldUnited) September 21, 2023

“El Sheffield United Football Club está devastado al informar la triste noticia del fallecimiento de Maddy Cusack. El Club y la familia de Maddy agradecerían un período de privacidad y no harán más comentarios en este triste momento”, se lee.

Maddy Cusack fue seleccionada inglesa por Inglaterra en todas las categorías infantiles. La temporada pasada superó los 100 partidos disputados con la camiseta del Sheffield United y tenía la particularidad de trabajar en las oficinas del club, pues era ejecutiva de marketing.

Por su parte, equipos como el Aston Villa, Birmingham y el Leicester City han expresado sus condolencias por la carrera de la jugadora. Esto porque Maddy Cusack jugó para dichos clubes con anterioridad.

Además, la directora del futbol femenino en al federación inglesa dedicó emotivas palabras para la familia de la jugadora: “En nombre de la FA, las Lionesses, la Superliga Femenina y el campeonato femenino, nuestros pensamientos y nuestro más sentido pésame están para la familia, los amigos, los compañeros de equipo y todos los miembros del Sheffield United de Maddy. Le rendiremos homenaje en el momento adecuado. Estamos en contacto con el club y continuaremos ofreciéndoles todo nuestro apoyo durante este momento increíblemente triste”.





