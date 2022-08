México logra la hazaña y derrota a Alemania en Mundial Femenil Sub 20

Agónico. Así fue el encuentro de la Selección Mexicana Femenil Sub-20 ante Alemania, en el que gracias a un solitario de Alexia Villanueva, las dirigidas por Ana Galindo rompieron con todo pronóstico en contra y consiguieron el milagro para clasificar a Cuartos de Final en la Copa del Mundo Costa Rica 2022.

Conscientes de que no había otra oportunidad para mantenerse con vida en dicha justa, las del cuadro azteca presionaron desde el minuto uno.

Natalia Mauleón, Anette Vázuqez, Jana Gutiérrez y Daniela Monroy se hicieron notar en el arranque, siendo Celeste Espino la que se convirtió en la figura del segundo tiempo, ya que gracias a sus intervenciones, Alemania no pudo igualar la pizarra y quedó fuera.

Con la consigna de dar ese golpe de autoridad y hacer valer el nivel del balompié femenil en México, las de Ana Galindo dieron su mejor partido. La presión que se tenía con el complicado panorama enfrente, les obligó a no soltar el balón.

El balón parado fue el mejor aliado del Tricolor, sin embargo, nada redituó en la primera parte. Natalia Mauleón tuvo una clara al estar frente a la portería, pero la delantera de las Águilas terminó por volar el balón.

La charla de vestidor le dio ese plus a las del cuadro azteca y apenas salieron al rectángulo verde, retomaron el control. Ana Galindo mandó a la batalla a Blanky Serrano y el Tricolor no dejó de insistir. Los contados seguidores que se dieron cita en el inmueble para apoyar a México no pudieron contener el nerviosismo y se pusieron de pie para permanecer así hasta el silbatazo final: “México, México”, coreaban con ilusión.

En la banca de Alemania los rostros eran serios ante la insistencia de las mexicanas, por lo que Kathrin Peter dio la orden y se pusieron a calentar. Sophie Weidauer sacó provecho de los cinco minutos en los que el desgaste físico descontroló a las de verde y se filtró al corazón del área, probó su puntería en un disparo directo al ángulo, Celeste salvó a las suyas tras desviar la redonda con los puños: “Venga, venga”, gritó la cancerbera de Chivas.

LAS ALEMANAS NO CREÍAN LO QUE PASÓ EN LA CANCHA

Con dicho susto, las de Galindo se olvidaron del cansancio y enfocaron toda su energía en la entrega y corazón. En otra oportunidad, Daniela Monroy cobró un balón parado y fue ahí que en la serie de rebotes, Alexia Villanueva se encontró con la redonda. La artillera no perdonó y sin más con un cañonazo atravesó la red de Julia Kassen. ¡Gol!

Las alemanas no creían lo que había pasado y mientras se lamentaban con las manos en el rostro, las del Tricolor tenían los ojos cristalinos.

Después de eso, Kathrin Peter lanzó toda sus armas al campo con el objetivo de equilibrar la pizarra y arrebatarle el sueño a las mexicanas, algo que para su mala fortuna no sucedió.

Los últimos minutos fueron una completa agonía para las de Galindo. Blanky Serrano no estaba fina y en las dos claras que tuvo no concretó, hecho por el que la desesperación apareció. Las de playera blanca adelantaron sus líneas y con una alta presión pusieron a trabajar a marchas forzadas a Celeste Espino.

La última de peligro corrió en el área de las del cuadro azteca. Selina Vobian desbordó por derecha, llegó a línea de fondo y se animó con un disparo al ángulo. Celeste Espino dio uno de sus mejores vuelos y se quedó con la pelota. El tiempo se cumplió y no hubo más. México consiguió el milagro y está en los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20.

