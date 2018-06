Mundial Rusia 2018: Equilibrio entre confort y seguridad

“Todo está bajo control, y espero que podamos encontrar un buen equilibrio entre confort y seguridad” en el Mundial de Rusia (14 de junio 15 de julio), manifestó Alexei Sorokin, director General del Comité Organizador, cuestionado sobre las amenazas potenciales de la competición.



Afirma que Rusia está lista en un 99% para ser sede de la Copa del Mundo. ¿El porcentaje restante se refiere a cosas importantes o accesorias?

Lo que queda por hacer son pequeños detalles: terminar el desarrollo de las ciudades, a veces los trabajos de dotación de los estadios porque fueron construidos como recintos comunes, pero se deben adaptar a los requisitos de la organización de la Copa del Mundo. Esta tarea todavía está en curso, por ejemplo, en el estadio del Spartak de Moscú no pudimos terminar todo el trabajo durante los partidos de la primera división de este gran club.

Durante la Eurocopa 2016, la preocupación de Francia se centró en la amenaza terrorista. ¿Qué se va a hacer en referencia a este tema en el Mundial?

Nuestro sistema de seguridad prevé todas las amenazas posibles, todos los riesgos, todos los desafíos que existen, todas las medidas de seguridad se han tomado, y para cada desafío hay organismos competentes que hacen su trabajo. No puedo citar un ejemplo en particular, todo se tiene en cuenta, todo está bajo control y espero que podamos encontrar un buen equilibrio entre confort y seguridad, sin inclinarnos hacia un lado o el otro.

Foto: AFP

Los aficionados no deseados de la Copa del Mundo se colocarán en una lista negra. ¿Serán informados de su presencia en esta lista?

Por lo general, se les ha notificado con antelación. Se les dijo que no podrán obtener el visado, ni la Fan ID (el pasaporte de los aficionados, una innovación para esta competición) y que si la entrada al estadio está prohibida, está prohibida. Generalmente, están al tanto y son conscientes de las razones que motivan estas prohibiciones.

¿Se lamenta de los boicots diplomáticos a la competición anunciados por algunos países?

Personalmente, lo lamento pero no por lo que se refiere a la imagen de la Copa del Mundo, sino porque hay principios fundamentales, el deporte debe mantenerse fuera de la política y es una pena cuando rompes ese principio. Al mismo tiempo, vemos que los verdaderos aficionados votan con su dinero, si puedo decirlo así, a favor del Mundial en Rusia. Puedes ver que el 85% de las entradas ya están vendidas y si alguien no está dispuesto a ir a esta Copa del Mundo, es su decisión individual. Es la voluntad de cada uno ir o no al Mundial, independientemente de la función de la persona, político o trabajador, su elección es personal.

¿Cree que la competición ayudará a mejorar la imagen internacional de Rusia?

No puedo decir tampoco que esta imagen sea totalmente mala, podemos estar de acuerdo con la política del Estado ruso, hay quienes no están de acuerdo, pero no creo que haya una actitud muy negativa hacia Rusia. La Copa del Mundo atraerá la atención de todo el mundo sobre Rusia, durante todo un mes todos hablarán de eso, habrá reportajes al respecto, a muchas personas les agrada ver con sus propios ojos lo que es Rusia, que somos personas normales, con la famosa hospitalidad rusa y creo que vale la pena ver por uno mismo que Rusia es bastante más de lo que se lee en los artículos de publicaciones un poco extrañas ... Se espera, sobre todo, que las informaciones sean objetivas.

Finalmente, ¿está contento o preocupado con que este Mundial sea el primero en utilizar la asistencia de video para el arbitraje (VAR)?

Se ha hecho todo con naturalidad, esta decisión ha llegado con el tiempo, coincide con el momento. Se probó con éxito en la Copa de las Confederaciones, hubo pequeños problemas, pero se perfeccionará en cuanto llegue el momento.