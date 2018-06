Maradona quiere al "Chucky" Lozano para su equipo

Diego Armando Maradonavolvió a hablar de la selección mexicana en su programa mundialista “La Noche del Diez”.

En esta ocasión, haciendo énfasis en Hirvin Lozano, destacando su labor durante la justa, y asegurando que lo pediría para el Dinamo Brest, cuadro bielorruso del cual fue nombrado Director Deportivo.

Futbol 5 razones por las que México le ganará a Brasil

“Me gustó Lozano el de México. Me lo llevaría, depende todo del presupuesto, pero no hay problema, lo hablaremos y me llevaría a Lozano”.

Además, Diego recalcó que Brasil no tendrá un rival cómodo cuando se mida este lunes al Tricolor:



“Va a ser un juegazo.Brasil es un gran equipo, con jugadores que son de los mejores del mundo. Pero México es de los que más me ha gustado. Contra Alemania nos enseñó que pueden ponérsele de tú a tú a cualquier equipo del mundo”.

No te pierdas

Futbol El Tricolor entrena a puerta cerrada y viaja a Samara para jugar contra Brasil

Futbol FIFA retira lujos y su cargo de embajador a Maradona