Muxes: hacen historia en el futbol mexicano

Los jugadores de este equipo de futbol no pertenecen a la comunidad LGTB+, pero son sensibles con su causa y la apoyan, porque su lema es “para defender la causa, no tienes que serla”.

Inspirados en la comunidad surgida de la región zapoteca del Istmo de Tehuantepec, juegan en la tercera división del futbol mexicano y a solo dos años de existencia del club deportivo, han tenido varios logros que los perfilan como uno de los equipos que hay que no hay que perder de vista.

La comunidad LGTB+ ya tiene a unos dignos representantes en el futbol mexicano profesional, concentrados en un plantel que representa su ideología y que defienden la equidad de género en cada encuentro que disputan.

De hecho, el Club Deportivo Muxes A.C. se convirtió en el primero en su tipo en ser avalado por la Federación Mexicana de Futbol, defendiendo su ideología desde la Tercera División, también conocida como Liga TDP.

Iniciaron como un equipo amateur bajo el nombre de “Arsenal”, pero rápidamente cambiaron su nombre Muxes, inspirados en la cultura de los varones del Istmo de Tehuantepec que deciden asumir roles femeninos. Para Rodrigo Cervantes, su director deportivo, es un honor trabajar en un equipo único, que está listo para hacer historia en los libros del futbol profesional en México.

“Este club representa algo que lo hace diferente y único, y eso nos hace sentir responsables de la causa que defendemos, así como la responsabilidad que tenemos con los jugadores, la sociedad y la afición que nos sigue”, cuenta en charla con ESTO. “Me siento contento de pertenecer a este equipo y de verlo crecer de manera fuerte, seria y profesional. Estamos motivados por todo lo que se nos ha dado y por lo que viene”, añade.

Este es un proyecto serio y vamos a representar la causa con mucho orgullo y profesionalismo. Entre más apoyo, mejor preparación. Ojalá nos sigan porque vamos a representar bien la causa

Cervantes aún recuerda, no sin nostalgia, cómo fue que logró llegar a la dirección deportiva de una escuadra tan relevante por su ideología. Y admite que aunque tuvo miedo de fallar, aceptó el reto de asumir las riendas en la cuestión deportiva.

“Yo ya estaba en el equipo y me pidieron un proyecto para la dirección deportiva. Tenía miedo de no cumplir las expectativas. Con el miedo llega la inspiración para trascender hasta de forma personal. Conforme se dieron las cosas, este equipo de trabajo ya me ayudó para que el equipo crezca”, narra.

La marca deportiva que sólo viste a Pumas y América en el balompié nacional, tocó la puerta de Muxes para apoyarlos con sus uniformes y calzado, por lo que son el único equipo de la tercera división que tiene ese apoyo.

Otro de los logros de los Muxes fue conseguir que los vistiera Nike, una marca deportiva que en México sólo viste a dos equipos profesionales: Pumas y América. Esto, además de ser una motivación para el equipo, también representa un reto:

“Nike es nuestro colaborador en esta primera temporada. Nos buscaron para ayudarnos. A todos los equipos los viste con zapatos y tres uniformes. Los proyectos que vienen son increíbles. Será un gran impulso para este club y nos ayudará a dar un salto grande en la Liga TDP. Se siente muy padre que una marca así te respalde. Tenemos que cumplir con resultados deportivos y en imagen del club”, complementa.

Apoyo de la Federación Mexicana de Futbol

Cuando buscaron al máximo organismo rector del futbol en México, el miedo al rechazo estuvo latente, aunque los recibieron con las puertas abiertas. El director deportivo de los Muxes admite que no se esperaban tanto apoyo para poder profesionalizar al equipo y darle un toque de seriedad al proyecto.

“Teníamos algunas expectativas, positivas y negativas, pero estoy muy contento con el trato. Todo fue muy formal y nosotros respondimos como profesionales. No queremos un trato especial (porque) somos un equipo más. Algunas personas en la FMF están contentas con lo que representamos”, remata.

El reto siempre será grande. El objetivo principal es llegar a Liguilla. No es sencillo, pero para eso se armó este equipo. El sueño es ser campeón, liderar el grupo y ser referente. Además de los objetivos, se vale soñarRodrigo Cervantes, director deportivo de Muxes

Es su primera temporada, pero van por el ascenso

La historia de Muxes ya es histórica pese al poco tiempo de la fundación del equipo. Hoy, Jonathan Escobar, estratega del plantel, deja claro que la mejor forma de representar y defender la causa es buscar el ascenso. Dice que con eso podrían estar en una división más vistosa y en boca de todos. Para él, el plantel es suficiente para poder conseguirlo en su primera temporada dentro de la Liga TDP.

“En esta categoría hay ascenso, así que voy por él. La directiva y el dueño lo quieren. Cuando te dan estas facilidades, y te motivan con lo que te dan, es más sencillo. Es una ventaja tener a jugadores que prometen en el futbol. Buscamos y sacamos mucho talento de los barrios”, cuenta.

El estratega admite la responsabilidad que tiene al estar frente a un plantel que no sólo rompe paradigmas, sino que también defiende a una institución seria que no cobra ni un peso a los jugadores, como sí sucede en otros equipos.

“Estamos en una institución que nos da algo que pocos equipos tienen. Nos dieron una pretemporada en Huixquilucan, con todos los jugadores concentrados. Aquí no se les cobra ni un peso; al contrario, hasta reciben premios, bonos o hasta una beca. El presidente nos ha dado todas las facilidades para trabajar”, añade.

No caerán en provocaciones

Conscientes de los retos que enfrenta la comunidad LGTB+ en un país como México, los integrantes del equipo están preparados para posibles insultos y provocaciones que puedan venir de la afición o de otros futbolistas.

“En el futbol hay insultos, gritos y la afición se mete con los jugadores. La única traba es que nos enganchemos, pero vamos por un buen camino. Hablamos mucho con ellos para que no les afecte. Como dice nuestro lema: ellos entienden que, para defender la causa no es necesario ser la causa. Lo toman con mucho humor. Hoy, sin afición, lo hacen muy bien”, concluye.

Un equipo que rompe paradigmas

Aunque en la categoría libre del club es donde se encuentran la mayoría de casos LGTB+, los actuales futbolistas que defienden la causa dentro de la Liga TDP son conscientes de que no tienen que ser la causa para defenderla. Para Issac Moreno, lateral del equipo, es un orgullo y una responsabilidad poder defender la ideología en los terrenos de juego del país.

“Es algo muy importante, porque es un equipo que rompe paradigmas. Representamos a una comunidad que ha sido muy discriminada y no debe de ser (porque) todos somos iguales y merecemos las mismas oportunidades. Este club es la inclusión para entender esos valores que a la gente les hacen falta” señala.

Tal y como menciona su entrenador, Isaac también está listo y preparado por si en algún momento sufren insultos o ataques. Destaca que su trabajo es estar siempre centrado en el campo de juego.

“Ya platicamos mucho con los profesores sobre el tema. Siempre nos van a gritar e insultar, pero debemos estar concentrados en el juego. Es el trabajo del aficionado el desconcentrar al jugador. Para nosotros es algo normal”.

Ya recibieron ofertas para comprar al equipo, pero las rechazaron para escribir historia y mantenerse con el equipo y la defensa de la ideología LGBT+





