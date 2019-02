Nacho Ambriz enfrenta a su ex equipo en el Azteca

León, Guanajuato.- León mutó de garras; se fueron jugadores clave, pero llegaron otros de distintas características que en conjunto pueden ser capaces de herir a cualquiera. Ambriz está a gusto con su manada: “Se fue gente importante, en su momento se extraña, pero ya no están, te tienes que adaptar a lo que hay, estoy contento con el equipo que hemos armado, es más dinámico, tengo un equipo con buen pie en la mitad del campo, eso nos permite tener posesión de la pelota y jugar bien”, contó.

Rubens Sambueza y Ángel Mena lo tienen maravillado, también los jóvenes José Juan Macías y el “Bata” Guerrero: “La verdad estoy contento de tener a jugadores como ellos, hay buen diálogo en la cancha, es una lástima que Rubens se haya lesionado; él, Yairo (Moreno), (Pedro) Aquino, están fuera, pero jóvenes como Macías o el chico Guerrero, que lo ves jugar con desparpajo y lo hace bien, también está José Iván (Rodríguez), no hace ruido, pero es muy efectivo, estoy contento con el equipo”, recalcó.

Ambriz sabe que a la Fiera le falta mucho para alcanzar su máximo nivel: “Todavía no tocamos el techo, creo que cuando Rubens y todos los lesionados regresen se va a observar a un equipo muy atractivo”, adelantó.

Ignacio no le tiene envidia a otros equipos que abrieron la cartera al máximo: “León está para pelear, estamos convencidos de que vamos a tener los puntos para calificar, no tenemos las inversiones de equipos como Tigres, Monterrey, América, Toluca o Cruz Azul, pero estamos para pelearles al tú por tú, lo he hablado con los jugadores, hay un buen ambiente entre nosotros”, expresó.

El técnico leonés está tranquilo, la Fiera de a poco muestra su ferocidad: “Vamos por buen camino, pero falta mucho, se los he dicho a los muchachos, el torneo se va a empezar a cerrar, vienen partidos complicados, toca América y viene Pumas, Toluca; se va a poner sabroso el torneo”, alertó.





El técnico leonés llegó a 54 primaveras y le falta su regalo

León.- Una vuelta al calendario más, ya 54. Nacho Ambriz festejó su cumpleaños en la Casa Club y luego de comer pastel, permitió que ESTO lo felicitara y de paso habló de cómo se siente al superar ya más de medio siglo de vida: “En lo personal estoy bien, con mucha paz interna, creo mucho en Dios, le agradezco que me haya permitido llegar a esta edad junto a mi familia y a mis hijos”, expresó.

Ambriz sabe que es otro: “Soy más maduro, ya no tengo mis arranques de gritar en el campo, de pelear con mis jugadores y con el rival, antes lo hacía mucho; ahora trato de ser más prudente, analizo más las cosas, tácticamente he crecido mucho, me rodeé de gente nueva y me han aportado otras ideas”, contó.

El estratega leonés gozó su día, disfruta envejecer y seguir ligado al futbol: “He hecho un recuento de mi vida, ya son muchos años dedicados al futbol, me han pasado cosas buenas, otras no tanto, pero reitero, le agradezco a Dios por un año más de vida. No queda de otra que seguirle machacando en esta profesión de entrenador”, cerró.

Y como regalo de cumpleaños, Nacho pide un triunfo sobre las Águilas, contra quienes jugará este sábado en el estadido Azteca. Está agradecido con el América, al que dirigió y donde dejó amistades, pero ahora se debe al León