Nacho Ambriz y la fiera imparables en la Liga Mx

León.- Nacho nunca ha sido rey, no de liga; León es el amo de la selva, pero hace tiempo que no tiene la corona. Ambriz y la Fiera tienen un objetivo en común. La marca de puntos y todas las cifra que pulverizaron no significan mucho si el cetro no llega. El domador tiene claro su reto y cree que lo puede alcanzar: “No sé si sea justicia o no lo que estoy viviendo, no me gusta hablar de eso, creo que es fruto del trabajo, de los deseos de hacer bien las cosas, tengo un grupo de jugadores que respaldan lo que nos propusimos en la pretemporada, estamos bien, pero tranquilos, con los pies sobre la tierra, trabajando para hacer una buena Liguilla”, dijo Ignacio a ESTO.

El domador leonés charló a gusto con su amigo de toda la vida, en sepia quedó registrada su trayectoria como jugador: “Qué gusto, gracias por la entrevista”, dijo Nacho antes de seguir con la plática.

Futbol ¡Cruz Azul está en busca de Giovani Dos Santos!

Ambriz, sencillo y de bajo perfil, mostró que sus retos son lo contrario: grandes, enormes “León tenía un año sin calificar, ahora estamos dentro y te aseguro que vamos a pelear por el título”, amenazó categórico el estratega esmeralda.

Nacho disfruta el presente, llegó con críticas y ahora le llueven elogios: “Es normal, siempre a donde me toca ir estoy en tela de juicio, se comenta si soy el entrenador idóneo, que, si tengo el perfil, pero parece que me he acostumbrado a eso, hoy la opinión de la gente ha cambiado, salgo poco, pero cuando lo hago me felicitan, les da gusto ver a este equipo”, comentó el técnico.

Ambriz no cambia, es el mismo de siempre, estar en la cima no lo marea: “Dicen que callando bocas, pero creo que no es tanto eso, simplemente he confiado en esa metodología que tengo de entrenar, los jugadores respaldan el trabajo, pero es trabajo de todos, de la directiva, cuerpo técnico, jugadores, utileros, cuerpo médico, nutrióloga, cocineras, todos hemos puesto nuestro granito de arena para que la gente esté contenta”, expresó.

León ya posee la racha de más triunfos al hilo en el futbol mexicano en la era profesional, sin embargo, Ignacio quiere más.