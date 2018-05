Nacho Ambriz pende de un hilo al mando del Necaxa

Haber logrado el título de la Copa MX con Necaxa no fue motivo suficiente para que Ignacio Ambriz pudiera continuar al frente de los Rayos. Es un hecho que no seguirá más al frente del cuadro de Aguscalientes toda vez de que su contrato concluyera y por diferencias en la planeación del torneo recién terminado y el siguiente, lo dejaron ir.





Fuentes cercanas a la institución confirmaron a ESTO que una vez concluido el semestre, Nacho se reunió con los directivos y les planteó algunas inconformidades personales y de sus jugadores, tales como pago de primas, una logística deficiente para el tema de viajes, así como algunas contrataciones. Una vez que les expuso estas problemáticas, no existió un punto de acuerdo entre ambas partes, por lo que no se llegó a un trato para renovar el vínculo.





Ambriz estuvo un año al frente del conjunto hidrocálido, logró llevar a las vitrinas la Copa MX y se quedó cerca este semestre de meterlos a la Liguilla con un estilo de juego bien definido pese a no tener una nomina del peso de la de otras instituciones de la Liga MX. Con sus números, pinta como un error de la directiva rojiblanca el no haberlo mantenido. Aunque en esta semana podrían cambiar de opinión, ya que el asunto está muy dividido, pero Mario Hernández Lash no tiene mucha simpatía por el técnico. Los dirigentes deberán trabajar mucho para que ambos limen asperezas, la que sería una medida inteligente para retener al entrenador campeón de la Copa.





En algunos medios circularon versiones de que Nacho, aún no se ha sido notificado por la directiva, algo que es cierto pero este martes por la mañana hubo una reunión en la que se decidió su destitución.





SUS NÚMEROS

Nombre: Marcos Ignacio Ambriz Espinoza





Juegos dirigidos: 47 Ganados: 18 Empatados: 18 Perdidos: 11





Títulos: 1 (Copa MX Clausura 2018)