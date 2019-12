Napoli de 'Chucky' Lozano enfrentará al Barcelona en octavos de final de la Champions

Los octavos de Final de la UEFA Champions League ya están definidos. El sorteo dejó unos verdaderos duelazos y será a partir de febrero cuando comience la parte decisiva del torneo más importante de clubes a nivel mundial.

El Barcelona, cuyo nombre salió hasta la parte final del sorteo, se verá las caras con el Napoli del Chucky Lozano, equipo que atraviesa una transición tras la reciente llegada de Genaro Gattuso a la dirección técnica.

El choque más atractivo será el que protagonicen el Real Madrid y Manchester City. Pep Guardiola se medirá una vez más al conjunto merengue en eliminación directa, por lo que la mesa está puesta para vivir un auténtico duelo de gigantes.

El siempre competitivo Atlético de Madrid tendrá que enfrentar al campeón Liverpool, en otro de los duelos que más destaca de estos Octavo de Final.

La Juventus de Cristiano Ronaldo tuvo un poco de mejor suerte, al tener que enfrentar al Lyon, de Francia. El Bayern Múnich, quien cumplió con una primera fase perfecta, hará lo propio con el Chelsea, en una llave que pinta más que atractiva.

El millonario PSG tendrá que verse las caras con el Borussia Dortmund, en un duelo que marcará el regreso de Tuchel, técnico de los franceses, a Alemania.

El Tottenham, finalista de la edición pasada, se medirá con el sorprendente Leipzig, líder de la Bundesliga. Finalmente el Valencia, la revelación de la fase de Grupos, enfrentará al Atalanta, otro equipo que rompió los pronósticos y consiguió su pase a la siguiente ronda.

Será en unas horas cuando la UEFA dé a conocer el calendario de juegos.