Necaxa presumió a sus nuevos inversionistas extranjeros

Necaxa logró lo que muchos desean. Ahora tendrán inversión extranjera por el 50% del equipo y lo festejaron con diversas publicaciones de sus socios más relevantes, como Eva Longoria y Mesut Özil.

La actriz y el futbolista dedicaron unas palabras en sus redes sociales para el nuevo equipo del que ahora forman parte, mientras toda la fanaticada celebró el poder armar un equipo competitivo de cara a la siguiente temporada de la Liga MX.

“Muy emocionado de ser parte del grupo inversionista de Necaxa y más aún por el NFT único en su tipo que ofrecemos. Puedes ser dueño de una parte del equipo conmigo”, escribió el jugador alemán en Twitter.

Mientras que Eva Longoria mandó un mensaje que podría ilusionar a los aficionados de los Rayos en su Instagram: “Cómo tomo mi café ahora que me uní al grupo inversionista de Necaxa. Me siento orgullosa y encantada, especialmente porque haremos cosas muy emocionantes con el equipo. Para empezar, estamos subastando el primer NFT que representa un interés real del 1% en un equipo deportivo profesional. ¡Sí, has oído bien! ¡Sé mi socio en el Club Necaxa en el país que amo mucho!”, publicó.

El mensaje que más conmovió a los aficionados fue la de la actriz Eva Longoria, quien posó con gorra, playera y taza del equipo para anunciar y festejar la nueva alianza que sostendrán con los Tinajero, quienes se quedaron aún con el otro 50% del equipo.

Ambos anunciaron también que pondrán en subasta un NFT, un token no fungible del 1% de interés real del club. Todo esto para poder ser socio con un link que te entregarán. Por ahora no será para todo el público, ya que primero existe un registro previo para determinar si una persona es apta o no para poder participar.

Justin Verlander, Kate Upon, Richard Hamilton, Shawn Marion, Víctor Oladipo y Bode Miller son los demás accionistas que estarán al lado de la actriz y el futbolista. Al Tylis tiene inversiones en DC United de la MLS, Swansea City en Inglaterra, New Zealand Breakers en la NLB, además de esports.

¿Qué son los NFT?

Son activos digitales almacenados en la tecnología blockhain, la cual se utiliza en las criptomonedas y que no es sencillo intercambiar, ya que cada una cuenta con un cifrado auténtico que se vincula a la cuenta de la persona que la adquiere. Estos tokens digitales pueden ser entendidos como certificados de propiedad de activos virtuales o físicos