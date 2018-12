¡Lo vuelve hacer! Neymar causa furor en redes con excéntrico cambio de look

Otra vez, Neymar causó furor en las redes sociales pero no por su futbol, si no por su nuevo cambio de look.

Al estilo Bob Marley, el delantero del PSG, que no fue requerido para el más reciente juego del campeón de Francia, presumió sus rastas en Instagram.

El brasileño subió una foto a su historia de Instagram enseñando su nuevo peinado, lo cual no tardó en alborotar las redes a medida que la imagen se fue difundiendo.

El delantero brasileño afirmó que aún no ha olvidado la eliminación en los cuartos de final del pasado Mundial de Rusia frente a la selección de Bélgica.



"Aún no lo olvidé. La Copa del Mundo todavía está en mi cabeza. Es algo que quería mucho haber conquistado. Acabé viniendo de una lesión seria y la superé para estar en aquel momento, para estar con mis compañeros, pero no pudo ser esa vez", dijo en un vídeo publicado este jueves en su canal de YouTube.



La Canarinha fue apeada del Mundial de Rusia tras perder por 1-2 ante Bélgica en cuartos de final.

Con información de EFE.

