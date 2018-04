No confío en Juan Carlos Osorio: Hugo Sánchez

El ex internacional mexicano Hugo Sánchez dijo este jueves que no tiene certeza en el sistema de trabajo implantado por el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio con la selección mexicana de fútbol y por lo tanto no confía en él.

“Confío en el talento y calidad de los jugadores, pero no confío en el cuerpo técnico de la selección mexicana, no hay un estilo definido de juego, pueden ser ideas modernistas e innovadoras, pero que (Osorio) las haga con la selección de Colombia, no con la de México”, declaró Sánchez.

El exseleccionador del Tricolor disiente con la contratación de técnicos extranjeros para dirigir selecciones nacionales de países donde no nacieron.

“No he estado de acuerdo desde la llegada del cuerpo técnico, no tenía el gusto de conocer a Juan Carlos Osorio ni a su equipo, pero es un puesto tan simbólico que los mexicanos debemos defenderlo porque tenemos entrenadores para hacerlo”, indicó el ganador de cinco premios Pichichi como goleador de la liga española y quien será parte de un proyecto futbolero de History Channel.

Foto: Notimex

Sánchez lamentó que los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol prefieran contratar entrenadores foráneos al tiempo de citar los ejemplos de Brasil, Italia, España o Argentina, donde los estrategas nacionales son locales.

Bicampeón como técnico de Pumas de la UNAM en el Clausura y Apertura del 2004 del fútbol mexicano, el considerado mejor futbolista de la Concacaf en el siglo XX admitió haberse equivocado en su periodo como entrenador de la selección mexicana.

“No me protegieron como ahora protegen a los directores técnicos, me exhibieron con una selección preolímpica, me arrepiento de haber firmado ese contrato por tres selecciones: la mayor, la panamericana y la preolímpica”.

Foto: Notimex

‘Hugol’, que como jugador se coronó cinco veces con el Real Madrid en la liga de España, señaló que todavía no ha cerrado su etapa como entrenador, incluso no descarta en algún futuro sentarse en el banquillo que hoy ocupa el francés Zinedine Zidane, estratega del club ‘merengue’.

“El presidente del equipo Florentino Pérez lo sabe, estoy en la lista de espera, había dicho en un principio que hasta los 65 años cerraría mi etapa como entrenador, pero a lo mejor le puedo hacer como Luis Aragonés, porque me siento con la capacidad para dirigir algún equipo o una selección, que puede ser la de México”, dijo.

Con 59 años de edad, Hugo quisiera convertirse en embajador del Real Madrid para México o el resto del continente americano. “Espero le llegue esta sugerencia al presidente para que me lo haga oficial”, bromeó el mexicano.