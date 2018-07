No más Osorio, dice Manolo Lapuente

El actual Director Deportivo de Lobos BUAP y exseleccionador mexicano para el Mundial 98, Manuel Lapuente, confesó que no le gustaría ver nuevamente a Juan Carlos Osorio en el banquillo del Tricolor luego de los resultados que dieron en el Mundial de Rusia 2018: “A mí sinceramente no me gustaría su continuidad, no hizo méritos para quedarse, no tengo nada contra él”, dijo en conferencia de prensa.





Sobre los resultados durante el proceso del colombiano en Moscú respondió: “En el contexto de todos los partidos internacionales que se jugaron los resultados fueron muy malos, tuvimos un papel mediano durante el mundial”, explicó.









Finalmente, el directivo mostró su aprobación para que el ex timonel del Rebaño, Matías Almeyda o Miguel Herrera tomen el mando de la selección en caso de que Osorio no continúe en la misma. “De entrada ninguno de los dos me parece malo, creo que la gente ya se ha identificado con Almeyda y debe ser considerado; El Piojo lo mismo, debería estar entre los planes”, remató.





Cabe recordar que Lapuente dirigió a México en el Mundial de Francia 98. Campeonato en el cual la Selección Mexicana quedó eliminada en octavos de final por Alemania.