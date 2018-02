¡No te vayas "Tuca"! Ferretti dejará el futbol en 2021

El “Tuca” aclaró su situación en torno a su retiro, en la que confesó que será hasta el 2021 cuando deje el timón de los de la UANL.





“Fui a una entrevista y se comentó el 2020, pero después analizamos y pasó el tiempo, hace tres semanas llegamos a un acuerdo por tres años, me tienen que aguantar no dos, tres años”, expuso.









Sin embargo dejó claro que al finalizar su carrera no quiere mantenerse ligado al futbol, ni a tomar decisiones de peso.





“Quiero retirarme del futbol, aunque no sé, después de esos tres años serían 55 años dentro del futbol haciendo lo mismo todos los días. No quisiera una responsabilidad en la cual tenga que tomar decisiones y que influya dentro de la institución”, concluyó.





A pesar de que su escuadra cayó por un marcador de 2-0, el “Tuca” no hizo dramas y afirmó que serán autocríticos para mejorar en el resto de la temporada. “No fue nada agradable nuestra actuación, pero tampoco voy a ponerme como avestruz, ahogarme en un vaso de agua. Vamos a trabajar, a hacer una autocrítica, tenemos toda la semana y después del sábado viene una cantidad de partidos buenos para que sigamos demostrando”, explicó Ferretti.





El roce es parte de la esencia del balompié, por lo que Ricardo Ferretti defendió a capa y espada a Nahuel Guzmán por la acción en la que el cancerbero tomo a Nicolás Castillo de la cabeza, y aseguró que el chileno “no es una perita en dulce”.









“Sabemos cómo es nuestro amigo, el otro también sabemos cómo es, no es ninguna perita en dulce, dentro de la cancha no hay muchas cosas de esto, se rasguñan y salen expulsados tontamente en lugar de jugar futbol, pasa con nosotros y otro equipo, no hubo expulsiones, es para mí una cosa normal, no me quita el sueño”, comentó el estratega felino.