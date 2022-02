¡No va! UEFA quita final de Champions League a Rusia; ya hay nueva sede

Las primeras consecuencias del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania han llegado al deporte. La final que estaba planeada para disputarse en San Petersburgo, Rusia, en mayo, ha sido movida de sede para evitar estar en zonas peligrosas. Ahora la acogerá Saint-Denis, en el Stade de France.

La UEFA celebró esta mañana una reunión extraordinaria en la que se diagnosticó que el grave problema de seguridad en la Unión Europea haría cambiar los planes de dónde se jugaría el partido más importante que tienen cada año como confederación, por lo que se tomó la decisión de modificar la sede ante lo que el comunicado menciona como "un momento de crisis sin precedentes".

En el mismo informe que publicó el organismo, se ofrece ayuda a las familias de los futbolistas ucranianos que se encuentran en su país para tratar de resguardarlos y sacarlos de la zona roja del problema.

"La UEFA apoyará plenamente los esfuerzos de múltiples partes interesadas para garantizar el rescate de los futbolistas y sus familias en Ucrania que se enfrentan al terrible sufrimiento humano, la destrucción y el desplazamiento", se lee en el comunicado.

Por último, el comunicado aclara que tanto los clubes rusos como los ucranianos, deberán de jugar sus partidos como locales en sedes neutrales, los pertenecientes a competiciones europeas, y que esto se mantendrá hasta nuevo aviso, además de que no se descartan nuevas reuniones extraordinarias.

