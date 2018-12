No vine para hacer campeón a Chivas: José Luis Higuera

Tras el año tan desastroso para Guadalajara, los altos mandos no reconocen sus errores y se justifican.

En entrevista para ESPN, José Luis Higuera, CEO del conjunto rojiblanco, aseguró que su función en el equipo no es hacerlo campeón.

“Por mi cabeza nunca ha pasado la parte de renuncia porque no me trajeron para que el equipo funcione en la cancha de forma directa. No vine para hacer campeón a Chivas, vine para otra situación empresarial”, dijo.

Higuera habló sobre las salidas de jugadores importantes del equipo. Explicó que no han sido decisiones unilaterales.

“Fue una decisión en conjunto, no hay verdades absolutas. En ese momento también estaba Paco (Gabriel de Anda) y también tuvo su punto de vista”, aclaró. “Las decisiones deportivas de salidas y llegadas las plantearon Pepe Cardozo y Mariano Varela, no son decisiones ni sentimentales ni de consecuencias. La prioridad es seguir las decisiones y solicitudes totalmente deportivas”, agregó.