Recibí ofertas de trabajo: Miguel Herrera

Luego de la heroica victoria de América ante Tigres, las Águilas ya se enfocan en su rival de Semifinales, el Morelia, sin embargo hace unas semanas tras el regular paso de los Azulcremas en el certamen, comenzó a sonar la salida de Miguel Herrera.

Hoy el panorama parece distinto, América es favorito para llegar a la final y llevarse el campeonato del Apertura 2019, no obstante, el técnico de las Águilas asegura que no se confía y su puesto no está seguro en el Nido.

Miguel Herrera señaló que ante los rumores de su salida, tuvo acercamientos de diversos equipos para preguntar sobre sus servicios: «Uno sabe que ser campeón no te garantiza nada. Los resultados en este club son a ‘full’, no he percibido nada, con todo lo que se ha hablado parecía que la gente era la que me percibía fuera. Recibí varias llamadas, recibimientos de chamba, pero no», explicó en una entrevista para ESPN.

Asimismo, el llamado ‘Piojo’ dejó en claro que América hará hasta lo imposible por llevar a sus Águilas a disputar otra final. Los Azulcremas se verán las caras ante Morelia en las Semifinales del torneo.