Ochoa asegura que el Clásico de las Águilas es contra Guadalajara

Guillermo Ochoa tiene claro el orden de rivalidades que impera en América. Cierto es que conoce la animadversión que existe contra Pumas, contrincante natural en la capital del país al cual enfrentarán este viernes en Ciudad Universitaria; sin embargo, asegura que el Clásico de las Águilas es contra Guadalajara, sin importar que para otros equipos su juego más importante sea contra los propios azulcremas.

“Es natural porque juegas muchas más veces en la capital contra ellos y por supuesto que los ves más seguido, existe esa rivalidad y ese pique. Para mí siempre va a ser un partido muy importante, aunque para América nuestro Clásico es contra Guadalajara, quizá para otros equipos su Clásico es contra América, pero saben mi pensar y no es de ahora, lo he dicho siempre con respeto a las otras instituciones. A mí me tocó jugar muchos partidos de menores aquí en la capital porque tienes la oportunidad de jugar aquí cerca, ya sea en Coapa, Cantera o en CU. Siempre ha habido esa rivalidad y nunca han sido partidos sencillos de jugar”, expresó con honestidad el portero águila.

En lo que respecta al choque con los Universitarios, Paco Memo reconoce que los auriazules se encuentran en un buen momento, más con todo y eso, considera que en el Pedregal existe preocupación y ocupación por la visita del Ave. Esto al tiempo de recomendar no entrar en una guerra de declaraciones luego de que el técnico Michel González asegurara que su equipo ganaría pese a cualquier circunstancia que se presente.

“Yo creo que Michel es un entrenador con experiencia y lo conozco, sabe su rol y juega su papel. Sabe por que menciona estas cosas a la prensa previo a un partido contra nosotros. No debemos caer en ninguna provocación ni tratar de responder a comentarios del rival porque siempre hemos sido respetuosos. Sabemos que el equipo de enfrente ha mejorado bastante, pero nosotros tenemos nuestras cosas buenas, somos un rival que les preocupa y les ocupa, no va a ser fácil que nos ganen. Hemos preparado bastante bien el juego, sabemos como hacerles daño, estudiamos sus puntos débiles y ojala que saquemos provecho de esta situación, tengamos un buen partido. Podemos ir a CU y llevarnos los tres puntos”, comentó el arquero.

De ganar, América se colocaría momentáneamente en el liderato general, cosa que Ochoa valora de la misma forma que lo que este compromiso significa para los seguidores de su club.