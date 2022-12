Ochoa, Guardado, Moreno, Jiménez y Herrera deben irse del Tri: Luis García

Doha.- Calma y tranquilidad es también lo que pide Luis García para definir al nuevo timonel que sustituirá a Gerardo Martino, quien terminó su relación laboral con el Tricolor tras el silbatazo final contra Arabia Saudita.

El hoy comentarista pidió serenidad y hasta paciencia, pues lo primero es definir muy bien el proyecto venidero de cara a la próxima Copa del Mundo de 2026.

Te recomendamos: Olivier Giroud y Kylian Mbappé le dieron el triunfo a Francia; ya están en cuartos de final

“Me parece que lo deben decir en cuanto al proyecto, antes de pensar en cualquier nombre y apellido hay que pensar qué van a pretender hacer los directivos. Cuál es la idea, quiénes van a ser convocados, si van a seguir abrazados a unas vacas sagradas o le van a dar entrada a los jóvenes. Me parece que lo primero es qué se va a hacer antes de pensar en el nombre y apellido después de toda esta situación”, recalca sereno tras el fracaso mexicano en tierras árabes.

En ese sentido y una vez más, pidió un fuerte autoanálisis al interior de la Selección Nacional sobre los jugadores que llevan años en el combinado y que durante todo su ciclo han dado más fracasos que éxitos, por lo que pidió estudiar cada uno de los casos como en Memo Ochoa, Héctor Moreno, Héctor Herrera, Andrés Guardado y Raúl Jiménez, para después de ello abrir y dar espacio al talento juvenil.

Futbol Tata Martino y el Tricolor regresaron a México, ¿qué dijeron sobre la eliminación?

“Por supuesto (se requiere el cambio generacional)”.

“Es más que evidente que ya ni a ellos les hace bien y ni a la Selección le hace bien que estén estos futbolistas que han estado en cuatro o cinco Copas, y que han tenido momentos muy buenos y luminosos, pero también han tenido momentos horribles como en este de no clasificar a la siguiente fase, irte a repechaje en una Copa del Mundo, que te metan un 7-0 en una Copa América Bicentenario, quedar de último en Copa América, esta generación tuvo 20 años en Selección Nacional, tuvo momentos dantescos y tuvo momentos luminosos, pero es claro que ya no le hacen bien a la Selección y la Selección tampoco les hace bien a ellos, ojalá haya una purificación que es necesaria desde un tiempo atrás”, pide desde el centro de medios internacional de Doha.

Héctor Moreno fue de los inamovibles en el Tri por muchos años. Foto: Erik Estrella | Enviado

Luis García considera que a la MLS no le importa la Liga MX

Hoy por hoy, Estados Unidos es superior a México en todos los aspectos, el vecino del norte se agigantó y hoy más que nunca reina en el área de Concacaf a nivel de clubes y de Selecciones Nacionales, pues los resultados así lo avalan en los últimos años.

La selección de las Barras y las Estrellas avanzó a los octavos de final de Qatar 2022, le tomó la medida a México cada vez que se lo encontró en su andar y hasta en clubes Seattle Sounders superó a Pumas en la Concachampions, por lo que la superioridad es visible. “Si tienes diez jugadores en Europa (México) y ellos 350, cuentan con una Liga competitiva con un modelo de negocio increíble, si ya llegaron a una mayor instancia con respecto a la tuya, es claro que el futbol estadounidense está por encima del futbol mexicano, esta parte patriotera y nacionalista barata que algunos intentan defender debe terminar”, explica.

Entiende que un mundo tan globalizado en el que se buscan estrategias de crecimiento son benéficas para todos los mercados, pero para México, lo que más busca es sobrevivir frente a una MLS que evoluciona a pasos agigantados en cuanto a nivel, jugadores, equipos, competitividad, infraestructura y apoyo a juveniles

“Hoy, México merece algo brillante, acercarse a la MLS, esa Liga está volando altísimo, a la MLS no le interés mucho vincularse con el futbol mexicano, es al revés, y me parece muy interesante que en el lugar de la Liga y la FMF entiendan que hay que abrazarse a una Liga, una competición y una manera de trabajar que es poderosísima, que tiene 350 jugadores fuera de sus fronteras”.

La Selección Mexicana fue eliminado de Qatar 2022. Foto: Reuters

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Debido a su experiencia como futbolista y como medida para apoyar al talento juvenil y nacional en la Liga MX, principal surtidor de futbolistas al Tricolor, pide filtros a los extranjeros en busca que no quiten puestos a los paisanos. “La grandísima diferencia es que para jugar en la Premier League tienes que ser seleccionado absoluto de tu país con un porcentaje de convocatoria y un porcentaje mínimo de partidos jugados, si tú no cumples ese formato o filtro, no puedes ser elegible en la Premier, ahí está. Ponle filtros a la gente que viene a jugar a México, que no es tu país, no es tan difícil y se va a notar una mejora”.

Nota publicada en ESTO