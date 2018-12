Estos son los duelos en los octavos de la Champions

Una vez culminada la fase de grupos, quedaron definidos los Octavos de Final de la Champions League 2018. Como siempre, tendremos duelos espectaculares.

En cuanto a los equipos españoles se refiere, el Barcelona de Lionel Messi se verá las caras con el Lyon, el Real Madrid hará lo propio con el Ajax, mientras que el Atlético de Madrid enfrentará a la poderosa Juventus de Cristiano Ronaldo, en lo que sin duda será uno de los partidos de la serie.

El Porto, de los mexicanos Herrera y Corona, enfrentará a la Roma. Otros de los partidos que sin duda llaman la atención son los de Manchester United vs PSG, Liverpool vs Bayern Múnich y Borussia Dortmund vs Tottenham.

El Manchester City del español Pep Guardiola, se verá las caras con el conjunto aleman Schalke 04. La suerte está echada y el camino a Madrid toma forma.

Spectacular. The round of 16 draw 😍



Most exciting tie? #UCLdraw pic.twitter.com/ZjUBmvLwVl — #UCLdraw (@ChampionsLeague) 17 de diciembre de 2018





