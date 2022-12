Olivier Giroud y Kylian Mbappé le dieron el triunfo a Francia; ya están en cuartos de final

Los resultados inesperados solo suceden una vez, Francia perdió contra Túnez en su tercer juego de la fase de grupos, el marcador no repercutió en su posición en la tabla, los galos accedieron a octavos de final como los mejores del Grupo D, pero generaron comentarios negativos para el grupo, soberbios, arrogantes, esos fueron algunos de los calificativos que les pusieron.

Les Bleus no quiso otra sorpresa, los franceses apretaron el acelerador, no mucho, solo lo suficiente para eliminar a Polonia 3-1. Kylian Mbappé no tiene los reflectores de Messi o Cristiano Ronaldo, pero sigiloso, mágico, se ha vuelto mortal, el atacante galo llegó a cinco goles en la Copa del Mundo y confirma su etiqueta de figura francesa, si los galos quieren ser campeones mucho peso lo carga Mbappé.

Miles de mexicanos fueron testigos del pase francés a cuartos de final, las playeras verdes se vieron en todo el estadio Al Thumama, el Tricolor tuvo que jugar ese partido o al menos ese era la intención. La realidad fue diferente. Los verdes aterrizaron horas antes en la CDMX entre tumultos e insultos para Gerardo Martino. Pero en Doha los galos cumplieron los pronósticos y se colocaron entre los ocho mejores países de la competencia.

Francia tuvo una noche cómoda, Polonia dejó mucho que desear, en ningún momento las Águilas Blancas pusieron en peligro el pase de los franceses. Lo más cerca que estuvieron de meterle un susto a Francia fue en una serie de rebotes en el primer tiempo, Piotr Zielinski remató dos veces en el área, pero Hugo Lloris le tapó sus intentos, en esa misma jugada Jakub Kaminski pateó, sin embargo, el balón se fue por un costado.

Francia encendió las alarmas, no iban a dejar ir el partido. Olivier Giroud falló una jugada clara tras un pase de Ousmane Dembele.

Los galos estuvieron encima, era cuestión de tiempo para que el cerrojo se abriera, Mbappé siempre tuvo la llave, el jugador del PSG dejó solo a Giroud en el área, Olivier remató cruzado y puso el primero. El delantero del Milán no perdonó por segunda ocasión.

Luego de eso el juego se les arregló a los franceses. Polonia fue inofensiva. Robert Lewandowski anotó en la agonía del partido, pero fue a través de un penalti que se cobró dos veces, en su primer intento Lloris detuvo el balón.

Polonia no hizo más. Francia fue amo y señor del juego. Kylian Mbappé decidió que el resto de la noche era para él. El atacante galo incrementó la cuenta con un potente disparo en el área. Wojciech Szczesny no pudo detener el proyectil.

Pero eso no fue todo. Kylian les repitió la dosis a los polacos. El jugador parisino recortó en el área y luego le pegó con violencia al balón, el esférico acabó en el ángulo izquierdo de la portería.

Francia camina firme, mágica y con Kylian como su estandarte. El campeón avanza a cuartos de final e intimida para refrendar su corona.

