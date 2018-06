Osorio da golpe de autoridad a los miles de detractores que no creían en su proyecto

Ekaterimburgo.- De la noche a la mañana y tras su llegada a Rusia para una nueva edición de la Copa del Mundo, Juan Carlos Osorio dio un golpe de autoridad a los miles de detractores que no creían en él y en su proyecto. Nuevamente no habló por él mismo, sino lo hizo en forma grupal, ya que México cuenta con la mejor generación de jugadores.



“A mí llegada (a Rusia), el único cuestionado era yo. Tenemos jugadores muy importantes y para muchos la mejor generación, no me sorprende lo hecho hasta ahora, con el grupo que tenemos el eco de Javier se construye un equipo que es capaz de ir en ambas partes, coraje de jugar y disputar cada pelota”.

Prueba de ello fue contra Alemania, “se tuvo coraje de jugar contra el campeón y contra Corea para aguantar el rigor de jugar contra el rival, en ambos juegos estuvimos atentos los 90 minutos”.

Así que este día frente a Suecia, “será una gran oportunidad, esperemos dar un paso más y consolidarnos como equipo, mostrar al mundo el futbol que tiene México para contribuir”, insistió.

Inmerso en su sueño de dirigir en una Copa del Mundo, Osorio contó su experiencia de lo que ha sido hasta el momento Rusia 2018. “Creo que más allá de la clasificación saludable, entre comillas, estar acá, con un nivel alto y jugadores que tenemos, seguimos construyendo un equipo que aspira a cosas grandes, aspira a lograrlo, me enorgullece ser parte del grupo, de la selección y podamos seguir dando alegrías”.

NO CAMBIA EL GUION

La estrategia de México y de Juan Carlos no cambiará frente a Suecia, más allá de que el Tricolor sea el líder del grupo con seis puntos, pues éstos mismos no les han asegurado su pase a los octavos de final, por lo que no habrá modificación a la propuesta. “Una de las virtudes más sobresalientes es que siempre hay valentía de salir a jugar, nunca lo pensaría de manera diferente, tenemos que buscar los tres puntos, seguramente que lo tenemos como factor, pero no es lo más importante”.

Así que como ocurrió frente Alemania y Corea del Sur, México saldrá por la propuesta de los tres puntos. “Vamos a tratar de a través del juego que nos identifica, tener un buen partido y ese planteamiento y rendimiento ponerlo en práctica para ganar, ojalá podamos lograr el resultado”.

RESPETO A SUECIA

Al igual que Alemania y Corea del Sur, Osorio se mostró muy respetuoso sobre Suecia, rival que en el papel sabía que iban a tener en juego el pase a los octavos de final. “Es un gran equipo, con una dupla de buenos zagueros que consolidan el juego aéreo, creemos que tienen buena línea defensiva. Hace que sea un equipo competitivo, será un duelo difícil”.

Osorio tiene bien estudiado al equipo vikingo que suma tres puntos gracias a la victoria sobre Corea. “Será una oportunidad de futbol mexicano de competir, tratar de hacer un gran juego, un buen duelo y tener toda la oportunidad de ganar, respetamos a Suecia tanto como a Alemania”.