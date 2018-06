Osorio define las rotaciones para el juego ante Corea

Moscú.- México no despertará del gran sueño mundialista con que arrancó su participación. Al interior del grupo hay felicidad por lo logrado y no por el hecho de haber silenciado bocas, ya que como lo dijo Rafael Márquez, en nuestro país la mayoría de los aficionados es pesimista, mientras que en otras latitudes ven al Tricolor como uno de los protagonistas a llevarse el título mundial. Contra Alemania, “fue un gran resultado, una victoria para la gente que no creía en nosotros, esa que es pesimista y es la mayoría en México”.



Bien dicen por ahí que el peor enemigo de un mexicano, es otro mexicano. “Nuestra cultura es así, ha sido así, no se ve más en otros países que en el nuestro, pero hay que seguir trabajando”, dice el Káiser, quien se llenó de historia en el juego contra Alemania al jugar su quinto Mundial.

DEFIENDE A OSORIO

El papel de ser líder dentro y fuera de la cancha lo lleva a cabo, pese a sus complicaciones legales que arrastra con el Departamento de El Tesoro de los Estados Unidos, pero no por ello evita hablar de Juan Carlos Osorio, en quien “siempre hemos creído en él, los que no han creído es la gente de afuera. Para nosotros los jugadores, significa el líder, el emblema, queda seguir sus pasos, confiar en él y quizá en México no confían tanto”, precisa.

LO MÁS LEJOS

Una vez que México dio cuenta de la campeona del mundo, los reflectores se volcarán hacia el equipo de Osorio y lo candidatean para ser el nuevo monarca universal, pero Rafa le pone hielo a los triunfalismos. “Queremos llegar hasta lo más lejos.

Tenemos que ir en busca del triunfo, no dejar ningún esfuerzo y trabajar”, cuenta, no sin antes dejar su herencia de haber jugado su quinta Copa del Mundo. “Muy contento por las cinco copas, lo importante es hacer historia con esta Selección”.







EL COLOMBIANOOSORIO ALISTA CUATRO AJUSTES

Con un nuevo desafío enfrente, el estratega Juan Carlos Osorio no le fallará a sus costumbres. Y es que en casi 50 partidos al frente del combinado nacional mexicano, nunca ha repetido alineación y contra Corea volverá a modificar. Las rotaciones del cafetalero llegaron para quedarse.



Bien se dice que alineación que gana repite, pero para Osorio ese recurso no es válido, ya que cada rival es diferente y las piezas deben ser movidas para el nuevo frente. Por ello y ante Corea, selección asiática que se juega el todo por el todo contra el Tricolor, cambiará algunos jugadores, posiblemente sean cuatro los cambios con respecto a la presentación frente a los campeones del mundo.





México también se juega mucho y la mayoría de los que arrancaron contra Alemania deberían de estar en busca de amarrar el pase a los octavos de final, pero también está el discurso de dar descanso a varios de ellos, ya que el juego contra Suecia también luce interesante y más cuando los europeos también se presentaron con victoria. La prontitud de los juegos entre Suecia y Corea hace pensar en cambios, ya que un duelo será el 23 y el siguiente, el 27 de junio, además de sus respectivos vuelos a las sedes. Para dicho duelo, ante los coreanos, Osorio tiene previsto hechar mano de juvadores como Jonathan dos Santos, Oribe Peralta, Javier Aquino y Jesús Corona se perfilan para ocupar un lugar en el once titular del Tricolor.