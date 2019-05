Oswaldo Alanís y Chivas llegan a mutuo acuerdo

Guadalajara.- El Clausura 2019 está a nada de que concluya y varios equipos ya comienzan a armarse de cara al siguiente torneo. Consciente de su mal paso, Chivas empezó a moverse y llegó a un acuerdo con Oswaldo Alanís para que el defensa mexicano regrese tras estar en la mira de Tomás Boy.

Pese a que el jugador no salió de la mejor manera posible del club rojiblanco, luego de algunos conflictos con José Luis Higuera, director general de la institución, la ambición de tenerlo de vuelta fue mayor para que dicha situación quedara de lado.

Y es que fue en 2017 cuando se negó a firmar una extensión de contrato hasta 2018, puesto que ya tenía en mente emigrar a Europa y lo haría como futbolista libre, lo que le facilitaría llegar con algún equipo. Tras dicha acción, la directiva decidió separarlo del plantel para no estar en la pretemporada, pero la Asociación de Futbolistas Profesionales se manifestó a favor del jugador y al club no le quedó más que reintegrarlo.

Hasta el término de su contrato, como ya lo tenía en mente, partió a Europa y se unió a las filas del Getafe de España y después terminó en el Oviedo de la Segunda División, donde no le ha ido del todo bien, ya que, en los últimos cuatro juegos, el mexicano solo ha calentado la banca.

Será al término de la competencia con el conjunto español que se hará oficial su regreso al balompié mexicano. Además, con su llegada, el cuadro tapatío comenzará a tomar forma para el siguiente certamen, puesto que el cancerbero Antonio Rodríguez también volverá al cuadro tapatío.

No es un secreto que en la era de Matías Almeyda, Alanís logró resaltar y deslumbrar al entonces técnico de Chivas, quien lo utilizó como pieza clave en el cuadro titular. Ahora buscará su revancha y tener minutos para volver a la máxima competencia y estar en la órbita del timonel de la Selección mexicana, Gerardo Martino, objetivo al que todo futbolista nacional apunta.

TAMBIÉN BRISEÑO

Otro que también podría volver al futbol mexicano es Antonio Briseño, quien ya podría estar en negociaciones con Chivas luego de mandar un mensaje nostálgico de despedida a la afición del Feirense:“Una temporada más que termina, no se cumplió el objetivo grupal, estoy triste y devastado, pero agradecido por el crecimiento inmenso en mi carrera. Aprendí cosas que nunca hubiera aprendido con el éxito y eso es lo que más rescato en esta época, ahora está en mí luchar para no repetir esta situación”, publicó Briseño en su cuenta oficial de Twitter. “Su afición me abrazó como uno más de su familia, siempre cada partido apoyándonos y alentándonos a seguir. Gracias ‘civitas’ por todo el cariño que me entregaron, me llevo lo mejor de ustedes”, agregó Briseño.