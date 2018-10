Ovacionan a Almeyda en estreno de Chivas la película

El exentrenador de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Matias Almeyda, fue la sensación al asistir al estreno de la película del Rebaño Sagrado el día de hoy en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia.

El “Pelado”, quién obtuvo cinco títulos con Chivas y además serio candidato a dirigir a la Selección Mexicana, fue cuestionado en la alfombra roja del evento sobre una posible reconciliación con el club rojiblanco, a lo que respondió que no ha existido un conflicto.

¡Maravilloso! Así fue recibido @peladoalmeyda en la Alfombra Roja del Estreno de #ChivasLaPelicula

No hay nada que perdonar ni hay nada que reprochar, creo que es la vida, la vida es así, lo importante es que siempre todo lo que he tenido que decir ha sido de frente, con error o con virtud

explicó.

Almeyda, quien ahora es entrenador del San Jose Earthquakes de la Major League Soccer (MLS), acudió al evento acompañado de su esposa e hijas.

Matías Almeyda es uno de los personajes principales de esta linda historia.

Al mismo tiempo, el director general de Chivas, José Luis Higuera, quien ha declarado en contra del ex pastor en varias ocasiones, tuvo que explicar que “las diferencias de trabajo deben quedar a un lado, no somos enemigos”, por lo tanto, no tuvo que convencer a Almeyda de asistir al estreno.



Porras y aplausos para jugadores

Con porras, silbidos y fuertes aplausos fueron recibidos los jugadores de futbol Alan Pulido, Isaac Brizuela, Eduardo López, “La Chofis”, Jair Pereira y Orbelin Pineda en la premier mundial de la película “Chivas”, dirigida por Iván López Barba y Rubén R. Buñuelos.

Jugadores y exjugadores del club Chivas desfilaron por la alfombra roja dispuesta para que sus seguidores pudieran tener un acercamiento con ellos.



La euforia comenzó pasado el mediodía cuando apareció Alberto Medina “El Venado”, exjugador del Rebaño Sagrado, quien posó para algunas “selfies” y firmó playeras de los aficionados, al igual que Carlos Fierro, exjugador de dicho equipo y actual miembro del club Morelia.

Sin embargo, el momento más desbordado fue cuando arribaron varias camionetas de las que descendieron jugadores, representantes técnicos del equipo y parte de la producción de la película.

Así llegaron los jugadores y el técnico @pepecardozo249 a la gala de #ChivasLaPelícula

Los jugadores posaron para las cámaras de los medios de comunicación para luego convivir con sus seguidores, hombres, mujeres, niños, jóvenes que suplicaban un autógrafo o una "selfie".

En charla con los medios, Alan Pulido, delantero en el Club Deportivo Guadalajara, expresó su emoción por ser parte de esta película. “Estoy muy contento, porque verla en el cine es recordar todo lo que hicimos bien, el campeonato, y los sacrificios que hemos hecho”, anotó.



Sostuvo que este día es muy especial porque se reencuentra con Matías Almeyda, uno de los protagonistas de la película, en la que se muestra su trabajo como director técnico del cuadro rojiblanco.