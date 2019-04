Pablo Aguilar listo para enfrentar a Pumas

Pablo Aguilar fue uno de los refuerzos de lujo de La Máquina de Cruz Azul en el torneo anterior, con las jornadas y los días se convirtió en pieza fundamental del gran equipo que formaron hace seis meses.

Su liderazgo se combinó con la experiencia en el vestidor cementero y hoy, a pesar de que el campeonato no ha sido tan exitoso como el anterior, el equipo se mantiene en zona de Fiesta Grande.

“Es muy importante tratar de conseguir lo antes posible el pase a la Liguilla, ahora más que nunca tenemos un partido complicado. Si conseguimos los tres puntos prácticamente estamos dentro. Sabemos que no iniciamos bien, que nos relajamos cuando empezamos el Torneo, pero corregimos a tiempo y ahora estamos pensando en la Liguilla”, reconoció el zaguero en charla con ESTO.

El Clausura 2019 no ha sido contundente como el torneo anterior. El inicio no fue perfecto, pero en este cierre retomaron el camino con siete partidos sin conocer la derrota.

“Pensamos que íbamos a tener la misma inercia que tuvimos a lo largo del torneo anterior y no fue así. Sabíamos que teníamos que sudar, que ya éramos el equipo a vencer y que no nos iban a regalar nada. Lo importante es que lo pudimos corregir, sabemos que nos tenemos que jugar nuevamente con todo, con la humildad de siempre, poco a poco fuimos sumando puntos y otra vez estamos en la pelea”, destacó Aguilar.

-¿Qué tanto pesó en este torneo perder la final ante América hace unos meses?

-“Pesar, por supuesto que no. Fue una final que perdimos, lastimosamente, a todos nos dolió, pero ya cuando empieza el otro Torneo uno se olvida de todo. Muchos piensan lo contrario, pero sabemos lo que nos jugamos. Se nos fue una oportunidad importante de conseguir el título que queríamos, pero delante teníamos otra oportunidad y si nos relajábamos, como lo hicimos en un momento, podíamos perderlo todo, pero el club lo entendió. Nos dolió bastante y a nuestra afición también, tenemos otra oportunidad y hay que ir por ella”, sentenció.

Una lesión sufrida en el duelo ante América encendió las alarmas en La Noria. El paraguayo estuvo entre algodones, pero ahora está listo y disponible para enfrentar a Pumas.

“En ese momento me asusté porque al momento de la caída y el golpe que me di, medio se me adormeció la pierna, me asusté bastante, pero ya cuando iba saliendo y empecé a mover el pie, al pisar fijamente, me tranquilicé un poquito más, no sabía lo que había pasado, pero lo importante es que quedó solamente en un recuerdo malo”, expuso el guaraní. Y es que estos meses han sido complicados para La Máquina en el tema de las lesiones. En lo que va del campeonato han sufrido las bajas de Jordan Silva, Stephen Eustáquio, Elías Hernández, Gerardo Flores, Javier Salas, Alexis Gutiérrez, Misael Domínguez y el propio central, situación que se maneja con tranquilidad en el seno celeste.

“Hay que tomarlo de la mejor manera. Por supuesto que nos duele bastante ver a los compañeros que no pueden hacer lo que más les gusta, que no pueden estar con el equipo, pero para eso tenemos a otros compañeros, que están en muy buen nivel y que pueden suplir a los que no están de la mejor manera. Sabemos que cuando se recuperen van a volver al cien para estar con nosotros”, explicó Aguilar.