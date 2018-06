Para Layún, la mentalidad cambio tras vencer a Alemania; Jona no entiende críticas a Osorio

NOVOGORSK, Rusia.- En el quinto día del Mundial de Rusia 2018, Miguel Layún y Jonathan dos Santos ofrecieron una conferencia de prensa antes de su entrenamiento de cara al siguiente partido contra Corea.

La mentalidad ha cambiado tras vencer a Alemania: Layún

Si algún jugador fue como el Ave Fénix, ese es Miguel Layún, quien dio un gran partido contra Alemania y hasta cerca estuvo de anotar en el primer partido de México en Rusia 2018. La mentalidad del futbolista mexicano ha cambiado y eso se nota en la cancha señaló el seleccionado nacional.

“Este grupo tiene mentalidad. Estamos conscientes de la capacidad. Hemos creído en nosotros, me refiero a toda la gente que está dentro de la Selección. Yo creo que cada uno ha pasado momentos difíciles en su carrera, ha encontrado adversidades y ha podido superarlas. Por eso estamos aquí. Por eso aquí hay un equipo capaz, con esa mentalidad que hoy se necesita.

“Contra Alemania dimos un gran paso y es un hecho que podemos competir y plantarnos en la cancha contra cualquier rival. Debemos tener la humildad para enfrentar a todos los rivales de la misma manera, con la misma intensidad y determinación. Creo que todo eso nos va a brindar la posibilidad de hacer un gran mundial”, apuntó en conferencia.

Del hambre que tiene esa Selección, Layún consideró que es difícil describir eso: “Hemos estado en un proceso de transformación importante en muchos aspectos”.

“Hoy sólo tenemos ganas de decir que queremos estar en la historia, pero lo más importante es que estamos conscientes de lo que queremos. Mientras seamos capaces de entender la razón y el por qué de querer lograr algo, tal vez estemos en un camino con más certeza y no ir caminando por ahí a ver qué sucede”.

Las cosas han cambiado

En Rusia 2018 se empiezan a ver situaciones un tanto fuera de lo común. Alemania fue el primer equipo europeo en tropezar y los grandes favoritos como los alemanes y los brasileños no han ganado:

“Todas las selecciones han demostrado capacidad de competencia. Vimos a Islandia pararse frente a Argentina y hacer un partido tú a tú. Sacarles un empate con base a su futbol, a sus características. Hoy en día no hay esa diferencia que existía antes. Pueden pasar muchas cosas en este Mundial. No sé si hemos mandado un mensaje, que podemos, que somos capaces de alcanzar todo lo que el equipo pueda proponerse”.

Jona no entiende las críticas a Osorio

Este momento lo esperó durante años y aunque Jonathan dos Santos no ha jugado, sabe que la oportunidad llegará en cualquier momento y estará listo para cuando eso suceda: “Siempre hay que estar preparados por si el técnico lo requiere.



“No somos un equipo, sino una familia. Es extraordinario estar aquí. En la banca hay más nervio porque no puedes controlar el partido. Estaba más que feliz, también tuve mucho nervio previo al juego, no podía ni dormir. Estamos felices por haber comenzado con el pie derecho la competición”.

Sobre el significado de haber derrotado a Alemania, equipo que había ganado sus últimos siete partidos mundialistas, Jonathan respondió:

“Es algo indescriptible. Nadie se lo esperaba, sólo nosotros. Hicimos historia, cuando sólo nosotros sabíamos de lo que somos capaces. Nunca se le había ganado a Alemania en un Mundial. Falta mucho camino aún, estamos conscientes de eso, lo importante es que vamos bien”.

“Ha sido un proceso muy largo para mí. Creo que han pasado ocho años. Es un sueño cumplido el estar aquí y vivir esta experiencia única. Es cierto que el jugador siempre quiere estar en la cancha y me encantaría que fuera con mi hermano porque es algo que hemos soñado desde chiquitos. Por fin mi primera Copa del Mundo y me queda claro que los tiempos de Dios son perfectos”.

No entiende la crítica

Desde aquellas goleadas frente a Chile y Alemania, la crítica no dejó de perseguir a Juan Carlos Osorio, quien agradeció al creador por darle la fuerza para soportar todo en el banquillo de la Selección, luego de la victoria en el primer partido de la Copa del Mundo.

La prensa hizo su trabajo, situación que no ha sido del agrado de los jugadores, porque al colombiano lo han defendido como históricamente no se ha hecho con ningún otro entrenador: “Nunca he sido capaz de entender las críticas al Míster, no he sido ni seré, honestamente. Cuando ves a alguien que se entrega por este grupo de tal manera, es difícil que desde afuera, sin vivir el día a día, emitan un juicio tan radical y tan duro, sin fundamentos.

Se nos olvida que clasificamos al Mundial sin problema alguno. No recuerdo algún momento de sufrimiento. Después, tuvimos dos resultados que nos han marcado, como lo fue el juego contra Chile, resultado que fue circunstancial y como no hubo otro momento para criticarlo, pues se toma también el juego contra Alemania en la Copa Confederaciones.

Lo bueno que ahora él está tan contento como nosotros. Pero me atrevo a decir que conociéndolo ya está pensando en el siguiente partido. Ya está pensando las sesiones de toda la semana; lo he dicho otras veces, para mí el Míster es un genio.

Y eso es lo que hace un genio, cosas diferentes. Ojalá que al final reciba el mérito por el trabajo que ha hecho, eso me daría muchísimo gusto porque se lo merece”.

"La crítica, para chingar"

Jonathan dos Santos complementó este tema de la siguiente manera: “Han sido injustas las críticas hacia el profe. Ha tenido muy pocas derrotas y cada planteamiento que hizo fue por algo. Sabe mucho de futbol, analiza cada cosa que hace. Yo creo que las críticas las hacen, como decimos en México, para chingar”, y soltó la carcajada.

Finalmente comentó Dos Santos, que ahora todos esos que lo estuvieron criticando se quieren subir al camión del éxito: “Lo bueno es que el entrenador está tranquilo y estamos felices por él, porque esta victoria es más que merecida”.