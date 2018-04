¡Paren todo! Zlatan Ibrahimovic sí va al Mundial de Rusia 2018

Las sorpresas siguen llegando previo al inicio de la Copa del Mundo y hay una gran noticia para todos los amantes del futbol: la estrella de Los Ángeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, confirmó que sí va al Mundial Rusia 2018.



“Estaré en la Copa del Mundo, es todo lo que diré. El Mundial no sería lo mismo sin mí”, declaró el futbolista sueco en entrevista con Jimmy Kimmel en su programa de TV.

Además, Zlatan explicó la razón para comprar la página de un diario en su llegada, donde el sueco puso como leyenda “Querida Los Ángeles, de nada”.

A visit from a humble superstar named Zlatan Ibrahimović... @Ibra_Official #LAGalaxy pic.twitter.com/CHv30KyMuw — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 18 de abril de 2018

“Estuve pensando en Los Ángeles mucho tiempo y quería hacerles un regalo. Un día se me ocurrió, debería regalarme a mí mismo y pues, de nada”, bromeó el delantero europeo.

Finalmente, Ibrahimovic aseguró que su nombre significa “oro” en la lengua de los Balcanes y por eso le gusta que lo llamen por su nombre.

“En la lengua de los Balcanes, mi nombre significa oro, por eso me gusta que me llamen por mi nombre. Hay gente que tiene dificultades para decirlo y es por ello que me llaman solo Ibra. Ahora también me llaman León y me gusta”, remató Zlatan.