Después de 23 años, Cruz Azul y Chivas se enfrentan en el Azteca

La última vez que Cruz Azul y Chivas se enfrentaron en el estadio Azteca fue una “tarde triste”. Así encabezó el Diario de los Deportistas aquel duelo celebrado el 30 de septiembre de 1995. Este sábado, después de 23 años, se volverán a ver las caras en el Coloso de Santa Úrsula, que ha vuelto a ser casa de La Máquina Cementera.

Ese día ambos equipos no pudieron pasar del empate a “roscas”. Corría la jornada seis de la temporada 1995-1996. Los planteles apenas agarraban forma de cara a la parte fuerte de la campaña regular, cuando aún se jugaban los llamados torneos largos.

Futbol

Por parte de los cementeros disputaron el encuentro elementos como Norberto Scoponi, Juan Francisco Palencia y Carlos Hermosillo. Del otro lado, con el Rebaño Sagrado, alinearon Ramón Ramírez, Carlos Turrubiates, Missael Espinoza y Alberto Coyote. Los técnicos que ordenaron el trámite desde el banquillo fueron el “Flaco” Luis Fernando Tena, por parte de los celestes, y Demetrio Madero, entonces al mando de los rojiblancos. El árbitro del encuentro fue Arturo Brizio Carter.

Ni Carlos Hermosillo ni Nacho Vázquez pudieron romper el cero y regalar un grito de euforia a los asistentes. “Desde la asistencia, hasta el partido, nada fue agradable. Aunque el segundo tiempo hubo gritos para celebrar aproximaciones, el abucheo general predominó. Primero se neutralizaron los adversarios para un primer tiempo sordo, dentro del cual Chivas pareció querer ser más. Mejoró el segundo, intervinieron los porteros, pero la falta de conclusión dejó inconclusa la labor cuando los cementeros quisieron ser”, mencionó la crónica de ESTO que aquel entonces.

Fue el último partido entre Cruz Azul y Chivas en el estadio Azteca como escenario. Este sábado, 23 años después, se volverán a enfrentar en un duelo que, distante al de 1995, promete que habrá goles, emociones y muchas acciones.

Futbol

Pedro Caixinha y José Saturnino Cardozo no se guardarán nada. El técnico portugués no pudo vencer al Puebla en la primera jornada, por lo que no tiene margen de error ante su gente. Por su parte, el estratega paraguayo buscará su segunda victoria consecutiva para quitar de la memoria de una vez por todas respecto al mal Apertura 2018 que tuvieron.