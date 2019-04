Paúl Aguilar cumplirá 400 partidos en la Primera División

El futbol como profesión exige una entrega total, disciplina y constancia para estar en un nivel que le permita al jugador mantenerse durante mucho tiempo en activo, como una opción real para los técnicos que los dirigen y tienen que elegir a los mejores para jugar.

En ese tenor, un ejemplo de profesionalismo tiene nombre y apellido: Paúl Aguilar. Y es que este fin de semana, el defensa de América cumplirá 400 partidos en la Primera División, cosa que lo tiene contento y con la firme convicción de no dejar de trabajar para poder cosechar más éxitos de los que ya ha obtenido.

“Contento. Son situaciones que se dan durante una carrera. Hoy sé que tengo que trabajar más. Al cumplir 400 partidos, siento que tengo mucho que dar y esforzarme para tener participación en el club. Más allá de lo individual, lo importante va a ser lo colectivo; vamos a enfrentar a un gran equipo (Toluca), muy bien dirigido y será un partido agradable en donde esperamos que haya muchos goles”, comentó.

Estar hoy en esta parte de su trayectoria, hace que Paúl eche atrás la memoria para recordar los anhelos de su niñez, al querer dedicarse para siempre al mundo de la pelota. Sus objetivos siempre los ha tenido bien claros, aunque afirmó que cuenta con el deseo vivo de poder ganar más cosas con las Águilas.

“Haciendo memoria, desde chiquito siempre soñé con poder participar. Hoy, ya aquí, siempre quiero ganar cosas, manteniéndome en la élite de los clubes y partidos. Siempre me he puesto metas a corto, mediano y largo plazo, trato de cumplir cada una de ellas y a consecuencia del esfuerzo y trabajo del día a día, viene todo eso. Me deja contento haber conseguido lo que obtuve, pero el hambre sigue. Quiero conseguir este título para celebrar el bicampeonato y así cosechar más cosas”, expresó.

Momentos buenos y malos ha vivido Aguilar, en su andar en las canchas que tiene ya casi 15 años de haber comenzado. Sin embargo, de manera contundente, señaló que no se arrepiente de nada. Además, aprovechó para agradecer a sus seres queridos por toda la paciencia y haber estado tan cerca de él pese a los largos lapsos en los que se ha tenido que ausentar por temas que van implícitos al futbol.